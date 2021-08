Mergenthau

König von Kissing: Beim Springturnier im Reitpark geht es ganz eng zu

Plus Beim Springreitturnier inMergenthau ist auch ein Lokalmatador vorne dabei. Wie sich die Reiterinnen und Reiter schlagen und was es besonders schwer macht.

Von Edigna Menhard

Dass sich Springreit-Fans auch von den heftigsten Regenfällen nicht abschrecken lassen, zeigten die Besucher der Kissinger Turniertage. Denn kurz vor der stets mit Spannung erwarteten Springklasse S* am späten Sonntagnachmittag goss es in Strömen. Im Reitpark Mergenthau fanden an vier Tagen Wettbewerbe statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

