00:02 Uhr

Mering I unterliegt dem Favoriten

2,5:5,5 gegen Klosterlechfeld. Die zweite Mannschaft macht es besser

Im Auftaktmatch der Schwabenliga I musste Mering I gegen das von den Wertungszahlen favorisierte Klosterlechfeld I eine deutliche 2,5:5,5-Schlappe hinnehmen.

Gegen den Regionalligaabsteiger gelangen Merings erster Garnitur nur zwei Siege und ein Unentschieden. In der Spitzenbegegnung ließ Norbert Krug gegen Alexander King nichts anbrennen, er siegte sicher nach Materialgewinn. Der im Blitzschach auch sehr starke Richard Essler hielt die Partie gegen Stefan Winterkamp immer offen und war mit der Punkteteilung einverstanden. Der in der letzten Saison ungeschlagene Winnie Rebitzer spielte zu passiv und verlor so gegen Lorenz Heinrich. Etwas Glück hatte Michael Haubrich gegen Pawel Poniatowski: In klarer Remisstellung verlor der Klosterlechfelder durch Zeitüberschreitung. Nicht seinen besten Tag erwischte Alexander Gerhard gegen Jonathan Kölbl: Den konsequenten Bauernaufmarsch Kölbls konnte er nicht parieren. Der neu in die erste Stammacht aufgerückte Ernst-Michael Kürschner hatte gegen Steffen Kevin gute Remischancen, verdarb jedoch das Turmendspiel und musste die Segel streichen. Schlechtes Zeitmanagement von Sepp Neiß prägte den Wettkampf am zweiten Brett gegen Hans Hornung. In hochgradiger Zeitnot leistete sich Neiß einen Fehlgriff. Der ambitionierte Mannschaftsspieler Stefan Stoll schlug gegen Helmut Heinrich ein Remisangebot in schlechterer Stellung aus, doch Heinrich verwertete sicher seinen Materialvorteil.

Die zweite Mannschaft machte es besser und gewann in der Kreisliga II gegen die Altherrentruppe Steppach I mit 6:2. Besonders gefielen die Siege von Helmut Strobl mit dominantem Springer und Jürgen Haubrichs fulminanter Königsangriff. Außerdem siegten der Schachfunktionär Gerhard Decker, Neuzugang Sylvester Mayr und der von Fürstenfeldbruck gekommene Frank Alefs. Gero Gode und Klaus Jovy spielten remis.

Die dritte Mannschaft verlor in der Kreisliga III deutlich gegen Haunstetten IV mit 2,5:5,5. Den einzigen Sieg landete Martin Thurner, der erste Vorsitzende Johann Müller-Zurlinden und der Meringer Funktionär Bernhard Widl spielte gegen nominell deutlich stärkere Gegner Unentschieden. Auch der Altmeister Walter Peiberg trennte sich Remis. (rewi)

