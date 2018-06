Mering II braucht einen Sieg

21:03 Uhr

Gegen Schwaben II soll der Klassenerhalt klar gemacht werden. Kissing spielt schon am Samstag. SVO will Abwärtstrend stoppen. Merching muss auswärts ran.

Von Otmar Selder

Am letzten Spieltag der Kreisklassen-Saison 2017/18 ist „oben“ mit Suryoye Augsburg (Meister) und dem TSV Firnhaberau (Vize) alles entschieden, die Abstiegsentscheidung steht aber noch aus. SV Gold Blau (21 Punkte), Öz Akdeniz (22) und der SV Mering II (22) sind in der Verlosung.

Die Meringer brauchen einen Heimsieg über Schwaben II, um ganz sicher Abstieg und Relegation zu vermeiden. Der SV Ottmaring (37) wird Mühe haben, beim Vizemeister Firnhaberau die fünfte Niederlage in Folge zu vermeiden und auch der Kissinger SC II ist zum Saisonabschluss gegen Meister Suryoye bereits am Samstag nur Außenseiter. Auswärts beim KSV Trenk beendet Aufsteiger TSV Merching die Saison.

SV Mering II – TSV Schwaben Augsburg II „Wir schauen nur auf uns und spielen voll auf Sieg“, sagt Merings Trainer Stephan Eser. Wohlwissend, dass drei Punkte den Klassenerhalt definitiv sichern würden. Weil nämlich auch bei einem Sieg von Öz Akdeniz (bei Türkspor II) der direkte Vergleich zugunsten der Meringer spricht. Aber alles andere als ein Sieg könnte den Abstieg bedeuten, denn sowohl Öz als auch SV Gold Blau (gegen Stadtbergen) sind in ihren Spielen leicht favorisiert. Der MSV II spielt in Bestbesetzung und trifft auf die „kleinen Schwaben“, die in den letzten drei Wochen mit drei klaren Niederlagen arg enttäuscht haben. Dennoch ist eine bessere Leistung notwendig, als zuletzt gegen Firnhaberau (1:5). Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

KissingerSC II – Suryoye Augsburg Kissings Zweite schließt die Saison gegen den überlegenen Meister ab und da werden Knauer, Klotz, Kiening und Co. nur dann eine Chance haben, wenn die Gäste in Feierlaune das Spiel locker angehen lassen. Das Hinspiel endete 3:0 für Suryoye, die mit ihrem starken Sturm bereits 71 Treffer geschossen haben. Die Partie wurde – da es für beide um nichts mehr geht – vorverlegt und steigt schon am Samstag um 13 Uhr.

SV Ottmaring – TSV Firnhaberau Vier Spiele haben die Schützlinge von Günter Seiler zuletzt nacheinander verloren und im abschließenden Saisonspiel droht zu Hause eine weitere Enttäuschung. Denn die Gäste als Tabellenzweiter wollen sich für die anstehende, anstrengende und kräftezehrende Aufstiegs-Relegation fit halten. Außerdem haben sie noch eine Rechnung offen, denn der SVO gewann das Hinspiel überraschend mit 1:0 durch das Tor von Ralf Nietsch. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

KSV Trenk - TSV Merching Locker ausklingen lassen die Merchinger am Sonntag die Saison auf dem Platz in Kriegshaber. Beim Aufsteiger ist mit dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt alles im grünen Bereich, die Saison darf als erfolgreich bezeichnet werden. In der Vorrunde trennte man sich 1:1-Unentschieden. (Sonntag 15 Uhr).

Weiterspielen SV Gold Blau – TSG Stadtbergen; TSV Pfersee – TJKV Augsburg; Türkspor II – Öz Akdeniz (alle Sonntag, 15 Uhr).

