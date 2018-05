Mering II muss weiter zittern

vor 3 Min.

Auch nach dem 5:0 gegen Merching bleibt die Abstiegsgefahr. Viel Farbe in Ottmaring

Von Peter Kleist

Der SV Mering II bleibt höchst abstiegsgefährdet – trotz des überzeugenden Derbysiegs gegen den TSV Merching – auch, weil Kissing gegen Öz Akdeniz nur zu einem Unentschieden kam und die Konkurrenz im „Keller“ punktete. „Farbig“ ging es zu beim Spiel zwischen dem SV Ottmaring und dem Meister Suryoye Augsburg.

SV Mering II – TSV Merching 5:0 Auch wenn die Tore erst spät fielen, der Sieg der Meringer Reserve gegen den Aufsteiger war hochverdient. Doch MSV-Trainer Stephan Eser musste auch einräumen, dass der Gast in der Anfangsphase durchaus seine Möglichkeiten hatte. „Einmal hielt unser Keeper Lukas Welzmüller glänzend, einmal rettete die Latte. Aber wir hätten schon vor der Pause den Sack zumachen müssen“, analysierte der Meringer Coach. Trotz des überzeugenden Erfolgs hängt der MSV in der Abstiegszone. „Wir können uns nicht absetzen, weil eben auch die anderen gewinnen“, so Eser.

Tore 1:0 Huber (27.), 2:0 Fuchs (65.), 3:0 Yildirim (69.), 4:0 Fuchs (86.), 5:0 Rajc (90.) – Zuschauer 100

SVOttmaring – Suryoye Augsburg 1:2 Es war ein „farbenfrohes“ Spiel, denn nach der Pause gab es nicht weniger als drei Gelb-Rote Karten gegen die Hausherren. Der Unparteiische hatte sich mit kleinlichen Verwarnungen letztlich selbst in Zugzwang gebracht, obwohl die Partie keineswegs unfair war. Schon nach vier Minuten traf David Fehle nach Foul an Dominik Hack per Elfmeter zum 1:0, doch nur sechs Minuten später unterlief ihm per verunglücktem Rückpass ein Eigentor zum 1:1. Marcel Akgül erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:1 für die Gäste noch vor der Pause. Insgesamt war der Sieg des Meisters nicht unverdient.

Tore 1:0 Fehle (4./FE), 1:1 Fehler (10./ET), 1:2 Akgül (30.) – Gelb-Rot Fehle (55.), Ankner (74.), Schmieder (82./alle SVO) – Zuschauer 100

Kissinger SC II – Öz Akdeniz 2:2 Das Ziel war, mit einem Heimsieg den Nachbarn aus Mering zu unterstützen. Nach einer Vielzahl an vergebenen Chancen musste man sich aber mit einem Teilerfolg zufriedengeben. Zweimal musste man gar einem Rückstand (25., 48.) hinterherlaufen. Kissings erste Chance war ein Kopfball von Michael Faber, den Augsburgs Keeper aus dem Winkel fischte. Dann zielte Michael Pongratz drüber und David Bulik hatte die Chance zur Führung (35.), denn Jonas Springer hatte eine Minute zuvor mit einem Schuss ins rechte Kreuzeck den überfälligen Ausgleich erzielt. Nach dem Wiederanpfiff geriet der KSC gleich ins Hintertreffen (48.). Das Spiel lief fortan nur noch Richtung Gästetor. Die Heimfans mussten aber bis zur 88. Minute warten, bis der längst überfällige Ausgleich durch Michael Pongratz fiel. (rgw)

Tore 0:1 Bakar (25.), 1:1 J. Springer (34.), 1:2 Bilik (48.), 2:2 Pongratz (88.) – Zuschauer 40

