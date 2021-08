Mering

vor 13 Min.

Interview: Wie Fußballer Lukas Petkov sein erstes Profi-Tor erlebt

Der Meringer Lukas Petkov ist vom FC Augsburg an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen. Der 20-Jährige erzielte am zweiten Spieltag sein erstes Profitor. Das soll aber nur der Anfang sein.

Plus Der Meringer Lukas Petkov ist vom FC Augsburg an den SC Verl ausgeliehen. Im Interview verrät der 20-Jährige seinen Traum und spricht über seinen Weg zum Profi.

Von Sebastian Richly

Lukas Petkov gab in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt für den FC Augsburg. Bei der 2:5-Niederlage beim FC Bayern München dürfte der Nachwuchsspieler ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. In dieser Saison ist der 20-Jährige an den Drittligisten SC Verl (Ostwestfalen) ausgeliehen. Der Meringer erzielte am zweiten Spieltag sein erstes Profi-Tor. Im Interview verrät Petkov, wie er den Treffer erlebt habe, was seine Ziele seien und warum Fußball für den Mittelfeldspieler nicht alles sei.

