20:00 Uhr

Mering beweist Effizienz

Zum Start in die Rückrunde bezwingt der TSC den SC Anger II, obwohl dieser mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft antritt.

Von Matthias Biallowons

Einen am Ende verdienten 17:11-Erfolg feierten die Meringer Ringer zum Auftakt der Rückrunde gegen die zweite Garde des SC Anger II - und das, obwohl die Gäste mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft angereist waren. Benedikt Argstatter kämpfte im Schwergewicht und zudem stand bis 75 Kilo Freistil Markus Führmann auf der Matte. Dennoch konnte der TSC die entscheidenden Duelle entweder hoch für sich entscheiden oder die Niederlagen knapp ausfallen lassen.

"Haben um jeden Punkt gekämpft!"

„Wir haben heute um jeden Punkt gekämpft und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen verdienten Sieg gefeiert“, lobte TSC-Vize-Vorsitzender Korbinian Krupna. Von Beginn bewiesen die Meringer den größeren Willen. So beispielsweise, als Michael Rauch im Fliegengewicht in einem Clinch mehr Kraft aufbrachte und Paul Hogger mit einem Kopfzug auf die Schultern legte. Mering führte mit 4:0. Im Schwergewicht merkte man Luca Gelb den ungewohnten freien Stil an, außerdem stand der dem stärksten Ringer der Gäste gegenüber. Gegen den Punktegaranten aus der Oberliga, Argstatter, musste er sich klar geschlagen geben (Stand 4:4). Ganz eng und von Taktik geprägt war das Duell zwischen André Spiekermann und Korbinian Schwabl bis 61 Kilo Freistil. Mit nur 1:0 aus ungenutzter Passivitätszeit siegte der Gast. Anger ging mit 5:4 in Front.

Es geht hin und her

Trotz der ungeliebten klassischen Stilart war Radoslaw Siejak bis 98 Kilo griechisch-römisch stets der aktivere Ringer und behielt gegen Michael Marnette bis zum Schluss die Oberhand. Der TSC drehte den Kampf wieder und führte mit 6:5. Anger II fightete in Person von Franz Fröhlich bis 66 Kilo griechisch-römisch zurück. Merings Lennart Bieringer führte bis Mitte der zweiten Runde, doch ein schneller Armschwung brachte den Gast wieder in Führung, die er über die Zeit rettete (Stand 6:7).

Führung bis zum Schluss gehalten

Nach der Pause ließ sich Bartosz Sofinski von der passiven Ringweise von Michael Fürmann zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen. Bis 86 Kilo Freistil blieb der Pole seiner Linie treu und wurde dafür mit der erneuten 9:7-Führung für sein Team belohnt. Eine Serie von Durchdrehern mit Armeinschluss sorgten im Duell zwischen Moritz Zeitler und Benedikt Schmid bis 71 Kilo Freistil für die Entscheidung: Zeitler schnürte einen 11:5-Sieg (Stand 11:7). Eine Klasse höher trat Dominik Ringenberger bis 80 Kilo im klassischen Stil an. Ein wie gewohnt aktiver Ringstil im Stand sowie Effektivität im Boden führten den Polizisten zum 9:0-Erfolg (Stand 14:7). Ebenfalls ruhig blieb Benedikt Rieger bis 75 Kilo griechisch-römisch. Trotz eines 0:4-Rückstands bescherten dem TSCler ein blitzschneller Überwurf und ein Armdrehschwung den 13:4-Triumph (Stand 17:7). Da der Kampf bereits entschieden war, konnte sich Lukas Grundler von Markus Fürmann bis 75 Kilo Freistil „aufs Kreuz“ legen lassen (Endstand 17:11).

Mering verteidigte so seinen vierten Platz der Bayernliga Süd und gastiert am kommenden Wochenende zum Derby in Kempten.

