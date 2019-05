17:01 Uhr

Mering erkämpft sich den Klassenerhalt

Harald Kerber (am Ball) bereitete zwölf Minuten vor dem Ende den Meringer Ausgleich mit einer schönen Einzelleistung vor. Mit dem 1:1 gegen Kaufbeuren machten die Meringer den Klassenerhalt in der Landesliga endgültig perfekt.

Gegen die SpVgg Kaufbeuren erarbeitet sich der MSV ein verdientes 1:1-Unentschieden. Anschließend wird unbeschwert auf dem Volksfest gefeiert.

Von Jörg Danowski

Geschafft! Mit dem hart erkämpften 1:1 gegen die SpVgg Kaufbeuren brachte der SV Mering im letzten Heimspiel der Saison den Landesliga-Klassenerhalt unter Dach und Fach. Für den scheidenden Trainer Gerhard Kitzler war dies noch ein schönes Präsent zum Abschied. Nach dem letzten Spiel nächste Woche in Geretsried können die Meringer dann die wohlverdiente Pause genießen.

Trainer Kitzler ist erleichtert

Trainer Gerhard Kitzler war nach dem Spielende erleichtert: „Ich habe mir gerade die Tabelle angeschaut. Jetzt kann nichts mehr passieren, und darüber sind wir einfach nur überglücklich.“ Es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, so der Coach. „Wir haben in der ersten Halbzeit zwar ganz gut gespielt, aber dann das Tor bekommen – zuvor hatten wir den Pfostenschuss von Markus Gärtner“, sagte der Coach. Kaufbeuren sei verstärkt über Zweikämpfe gekommen, doch nach den 90 harten Minuten stand eben das Unentschieden. „Jetzt sind wir alle zufrieden und lassen den Spieltag alle gemeinsam auf dem Meringer Volksfest ausklingen“, so der Trainer.

Mering hätte die Partie durchaus gewinnen können. Aber entweder war es der Pfosten oder Kaufbeurens Torwart Christoph Schäffler, der etwas gegen mehr Meringer Torjubel gehabt hatte. Mering tat sich gegen die körperbetont agierenden Gäste schwer, dennoch hatten die Hausherren ein kleines Übergewicht in Sachen Spielanteile. Und dann fiel wie aus dem Nichts das 0:1 – Simon Ried fackelte nicht lange, zog aus 16 Metern ab und das Leder zappelte unhaltbar für Merings Keeper Adrian Wolf im Netz (39.).

Der Ausgleich fällt erst spät

Mering erhöhte in der Folge den Druck, musste aber bis fast zehn Minuten vor dem Ende warten, ehe der erlösende Ausgleich fiel und man dem Jubel freien Lauf lassen konnten. Es war ein schöner Spielzug, eingeleitet von Harald Kerber, der den Ball von der Grundlinie auf Manuel Utz zurücklegte – und der tanzte erst einen Gegenspieler aus und jagte den Ball in der 78. Minute unten rechts zum 1:1-Endstand in die Maschen.

Nach einer durchwachsenen Saison mit vielen Verletzungssorgen blickte Coach Gerhard Kitzler auf seine Zeit in Mering zurück: „Es waren zwei schöne Jahre, auch wenn das zweite sportlich sehr durchwachsen war. So viele Verletzungen habe ich noch gar nie erlebt. Es war sehr herausfordernd, aber ich bin sehr stolz auf die Truppe, dass wir das so gelöst haben, und gehe nun schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin froh, dass ich mit jetzt auch eine Auszeit vom Fußball nehmen kann.“

Mering Wolf, Gocevic (64. Reich), Lutz (86. Karimi), Cosar, Wiedemann, Gärtner, Ludwig, Kristen, Utz, Kusterer (64. Rucht), Kerber – Tore 0:1 S. Ried (39.), 1:1 Utz (78.) – Schiedsrichter Michael Krug (München)

Themen Folgen