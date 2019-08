Mering fährt mit breiter Brust ins Allgäu

Plus Der SV Mering hat sich auch beim Bayernliga-Absteiger Sonthofen einiges vorgenommen. Trainer Ajet Abazi kann dabei fast aus dem Vollen schöpfen.

Der SV Mering hat am heutigen Samstag ab 15 Uhr mit dem 1. FC Sonthofen zwar den nächsten dicken Brocken vor der Brust, doch die Truppe von Trainer Ajet Abazi tritt die Reise ins Allgäu zum Bayernliga-Absteiger mit breiter Brust an.

Nur zwei Spieler fehlen

Der Meringer Coach scheint auch allen Grund dafür zu haben, schließlich kann er personell fast aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden nur der verletzte Lukas Kristen und Lukas Krebold, der dem MSV eine ganze Weile aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Kristen zog sich eine schmerzhafte Zehen-Prellung zu, die einen Einsatz unmöglich macht. „Dafür aber kommen die Urlauber Maximilian Lutz und Noah Kusterer wieder zurück und auch Moritz Neumann steht uns wieder zur Verfügung“, freute sich der Coach.

Respekt ja, Angst nein

Merings Trainer Ajet Abazi hat Respekt vor dem 1. FC Sonthofen, aber keine Angst. „Ich habe sie beim Saisonauftaktspiel beobachtet. Das ist eine sehr starke Mannschaft, die auch zurecht da oben steht“, meinte er. Aber wenn der MSV im oberen Drittel dabei bleiben wolle, dann müsse man auch beim Bayernliga-Absteiger zumindest einen Teilerfolg anstreben, führte der Meringer Coach aus. „Wir sind grad gut drauf, und wenn die Jungs das umsetzen, was wir vorgeben, dann kann durchaus etwas drin sein. Wir wollen nicht verlieren, also mindestens einen Punkt aus Sonthofen mitnehmen“, gibt sich Abazi durchaus kämpferisch. In den beiden letzten Partien holten die Meringer sechs Punkte und nun möchten sie auch im dritten Spiel nacheinander ohne Niederlage vom Platz. Die Meringer fahren mit dem Bus ins Allgäu. Abfahrt ist um 11.30 Uhr am MSV-Sportgelände ab.

Weiter spielen Kaufbeuren – Egg a.d. Günz (Samstag, 14 Uhr); Geretsried – Gundelfingen (Samstag, 15 Uhr); Kempten – FC Memmingen II (Samstag, 15.30 Uhr); Ichenhausen – Gilching (Samstag, 17 Uhr); Illertissen II – Garmisch-Partenkirchen (Sonntag, 14 Uhr), Bad Heilbrunn – Neuburg (Sonntag, 14.15 Uhr); Ehekirchen – Durach, Jetzendorf – Olching (beide Sonntag, 17 Uhr).