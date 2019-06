vor 36 Min.

Mering gewinnt einen wahren Krimi

Die Herren I des TCM sind nach dem 5:4 gegen Pfuhl weiter auf Kurs Meisterschaft. Die „Zweite“ muss ihre Titelhoffnungen dagegen begraben. Damen II feiern nächsten Sieg.

Von Michael Müller

Die Herren I des TC Mering sind weiter auf Aufstiegskurs, während die „Zweite“ ihre Titelambitionen begraben muss.

Dabei leisteten sich die Herren I gegen den direkten Konkurrenten TSV Pfuhl einen Fehlstart und lagen bereits mit 0:3 zurück. Während Manuel Singer und Moritz Grundei deutlich verloren, hatte Florian Deiml Pech. Er unterlag im Match-Tiebreak mit 6:10. Als auch Nikolas Singer und Florian Schieferdecker den ersten Satz abgeben mussten, schien der erhoffte Aufstieg in die Bezirksliga in weite Ferne gerückt. Doch das Team zeigte große Moral. Der weiter ungeschlagene Andreas Ludwig blies mit seinem 6:1, 6:1-Erfolg zum Angriff. Und so kämpften sich auch Singer und Schieferdecker wieder in ihr Match zurück. Singer gewann die Sätze zwei und drei mit 6:0 und 10:6, Schieferdecker behielt noch mit 7:6 und 10:5 die Oberhand. Auch in den Doppeln wurde es erneut eng. Nachdem Schieferdecker/Deiml deutlich verloren und N. Singer/Grundei 6:3, 6:0 gewonnen hatten, musste die Entscheidung im letzten Doppel fallen. M. Singer/Ludwig behielten die Nerven. Die beiden siegten im Tiebreak und machten den nicht mehr für möglich gehaltenen 5:4-Sieg perfekt. Aktuell belegt der TCM als Aufsteiger damit weiter ohne Punktverlust Rang eins in der Bezirksklasse 1.

Unglückliche Niederlage

Die Herren II müssen nach einer unglücklichen 4:5-Niederlage gegen Schwaben Augsburg II ihre Aufstiegsträume begraben. Johannes Spengler und Christian Becker verloren ihre Einzel deutlich, während Maximilian Ludwig siegte. In der zweiten Runde hielt Sebastian Bauer lange mit, verlor aber am Ende mit 4:6 und 1:6.

Markus Spengler und Benedikt Beier sorgten in hart umkämpften Matches für den 3:3-Zwischenstand, wobei Spengler im zweiten Satz das Kunststück schaffte, aus einem 1:5 noch ein 7:5 zu machen. In den Doppeln gewannen Bauer/Becker deutlich mit 6:1, 6:2, Ludwig/Spengler verloren aber ebenso klar mit 2:6 und 1:6. Dramatisch dann das letzte Doppel. Spengler/Beier mussten in den Match-Tiebreak und verloren diesen mit 3:10 – somit war die 4:5-Niederlage besiegelt.

Chance auf den Aufstieg besteht

Erfreuliches gibt es dagegen erneut von den Damen II zu berichten. Die kämpften sich zu einem knappen 5:4-Sieg gegen den TSV Königsbrunn. Damit zog man am bis dato punktgleichen Konkurrenten in der Tabelle vorbei. Johanna Hartung, Carina Umlauf und Silvia Braatz gewannen ihre Einzel, Sabine Hirsch, Isabelle Pruss und Vera Große verloren.

In den Doppeln siegten Hirsch/Hartung und Umlauf/Pruss. Die Meringerinnen wahrten damit ihre Chance auf den Aufstieg in die Bezirksklasse 2.

Weitere Ergebnisse Herren 40 –Ludwigsfeld Neu-Ulm 4:5; Herren 50 – Friedberg II 3:6

