vor 17 Min.

Mering hat viele Chancen, schießt aber wieder kein Tor

Trotz des 0:0 ist Merings Trainer Gerhard Kitzler mit der Leistung seines Teams zufrieden. Beim Lattenkopfball von Stefan Wiedemann lässt Wembley grüßen

Von Jörg Danowski

Die Meringer Fans hatten den Torschrei gegen Olching schon auf den Lippen – doch nach Stefan Wiedemanns Kopfball an die Latte prallte der Ball senkrecht nach unten und nach Ansicht des unparteiischen Joshua Roloff eben nicht hinter die Linie. Wembley ließ also grüßen beim 0:0 des MSV gegen Olching, womit Mering weiter auf das erste eigene Tor in der Frühjahrsrunde warten muss.

Trainer Gerhard Kitzler war dennoch zufrieden: „Wir waren heute absolut konzentriert, wir waren giftig. Bei uns hat es heute gepasst, beim Lattentreffer hatten wir etwas Pech – ich hatte gemeint, der Ball wäre drin gewesen, aber ich war auch zu weit weg.“ Einstellung und Motivation hätten gepasst, so Kitzler und der Punkt könne „noch Gold wert sein.“

Mering übernimmt bald die Kontrolle

Der MSV, der auf vier Positionen umgestellt hatte, war nach einer rasanten Anfangsviertelstunde der Gäste die spielbestimmende Mannschaft. 15 Minuten lang tat sich der MSV schwer, ehe er mehr und mehr die Spielkontrolle übernahm. Und das Team um Spielführer Stefan Wiedemann hatte Möglichkeiten, auch wenn zunächst keine „hundertprozentigen“ Chancen dabei waren. Dennoch, es war ein wirklich sehenswertes Spiel, bei dem sich beide Teams voll ins Zeug legten. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Meringer schon ein klares Übergewicht – doch es blieb zur Pause beim 0:0-Unentschieden.

Aus den Kabinen herausgekommen, machten die Meringer dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Sie hatten deutlich mehr Spielanteile und machten Druck in Richtung des Olchinger Kastens. So war es zum Beispiel in der 57. Spielminute Markus Gärtner der Stefan Held im Olchinger Kasten auf die Probe stellte, doch der SCO-Keeper war auf dem Posten.

Wiedemann macht ein "Wembley-Tor"

Nur fünf Minuten später war es dann der Kapitän Stefan Wiedemann, dem das Glück nicht holt war. Eckstoß von rechts, Manuel Utz trat den Ball punktgenau auf den hochsteigenden Stefan Wiedemann und dieser drückte die Kugel in Richtung langes Eck. Aber der Ball sprang von der Latte gerade nach unten und der Unparteiische gab kein Tor – obwohl die Meringer hier bereits den Führungstreffer gesehen haben wollten. Dann kamen die Chancen für die Gastgeber im Fünf-Minuten-Takt, aber echt Zählbares ließ zum Leidwesen der Verantwortlichen und des Trainers auf sich warten. Und somit blieb es letztlich beim für Mering eher unglücklichen 0:0-Unentschieden in einem attraktiven Landesligaspiel.

„Wichtig ist, dass die Mannschaft Mentalität und Einstellung zeigt. Und das haben wir heute gesehen. Da passt alles und so müssen wir mit dem Punkt heute leider zufrieden sein“, meinte Merings Trainer Gerhard Kitzler abschließend.

Mering Kratzer, Krebold, Lutz, Cosar, Wiedemann, Rucht, Ludwig (54. Kerber), Utz (70. Kristen), Zweckbronner, Kusterer (54. Gärtner), Ersoy – Tore Fehlanzeige – Schiedsrichter Joshua Roloff (Nürnberg) – Zuschauer 160

Themen Folgen