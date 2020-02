vor 37 Min.

Mering ist weiter an der Spitze

KK-Schützen bleiben nach zwei deutlichen Siegen Tabellenführer der Bezirksoberliga. Dagegen zieht die SG Ried in der Bezirksliga zweimal den Kürzeren

Von Reinhold Müller

Die Meringer KK-Schützen sind optimal in die Rückrunde der Bezirksoberliga gestartet – was man von der SG Ried in der Bezirksliga dagegen nicht behaupten kann.

Zum Rückrundenstart der Luftgewehr-Bezirksrundenwettkämpfe hatte die SG Ried Alpenrose Unterzeitlbach zu Gast. In der spannenden Partie mussten sich Christiane Steber (388), Johann Pany (380), Katja Pestel (377) und Stefan Kraupner (374) mit 1519:1525 Ringen knapp geschlagen geben. Auch eine Leistungssteigerung auf 1523 Ringe bei Frisch Auf Singenbach (1533) reichte nicht zum Erfolg. Dabei überzeugten Christiane Steber und Katja Pestel mit jeweils 387 Ringen. Johann Pany kam auf 382 Ringe, doch bei Stefan Kraupner (367) lief es nicht so optimal.

In der Bezirksoberliga holten die Meringer KK-Schützen bei Jagdlust Gallenbach einen klaren 4:0-Sieg. Von Beginn an hatten sie ihre Gegner im Griff und so setzten sich Cäcilia Stadtherr mit 391:380 gegen Daniel Greppmair, wie auch Michaela Hirschberger 384:380 gegen Stefan Jung durch. Florian Hirschberger hatte mit Hermann Brandmair mit 382:373 keine Probleme, ebenso wie Stefan Zieglmeir, der gegen Manuel Streim mit 379:368 gewann. Mit 1535:1501 Ringen war Mering deutlich überlegen. Im Heimkampf gegen Germania Prittlbach zeigte Cilly Stadtherr erneut ihre Leistungsstärke und gewann mit 391:385 Ringen gegen Cornelia Wittmann. An Position zwei war Michaela Hirschberger mit 386:371 gegen Roland Scholz erfolgreich, während Florian Hirschberger gegen Michael Zimmermann mit 374:377 den Punkt abgeben musste. Dagegen hatte Stefan Zieglmeir gegen Ersatzschütze Lukas Pallauf mit 378:355 leichtes Spiel. Nach diesem 1529:1488-Erfolg bleibt Mering weiter an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga.

