Mering meldet sich eindrucksvoll zurück

Plus Gegen Aufsteiger SV Bad Heilbrunn zeigt der MSV ein anderes Gesicht als beim Neustart. Warum Trainer Ajet Abazi Matchwinner Manuel Utz nicht herausheben will.

Von Sebastian Richly

Wütend schlug Ibrahim Cakir mit den Fäusten auf den Boden. Nach einem Zweikampf entschied der Schiedsrichter auf Stürmerfoul – sehr zum Unmut des Meringer Offensivspielers. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie des SV Mering gegen den Aufsteiger Bad Heilbrunn allerdings schon längst entschieden. Am Ende siegte der MSV verdient mit 4:0. Damit machten die Gastgeber die Heimniederlage zum Neustart aus der Vorwoche gegen den SC Ichenhausen zumindest ein Stück weit wieder gut.

Das sah auch Merings Trainer Ajet Abazi so: „Wir haben heute sehr vieles richtig gemacht. Im Vergleich zu Ichenhausen haben wir spielerisch zugelegt. Die Fehler im Spielaufbau haben uns letzte Woche die Punkte gekostet.“ Gegen Heilbrunn lief die Meringer Passmaschine aber wieder einwandfrei. Den Auftakt machte Kapitän Stefan Wiedemann, der nach einer Viertelstunde nach einem Foul an Maximilian Lutz vom Elfmeterpunkt erfolgreich war. Von da an lief es bei den Hausherren. Die Abwehr stand sicher und die Offensive hatte den notwendigen Zug zum Tor. Bis zum zweiten Treffer dauerte es aber ein wenig. Burhan Bytyqi legte kurz vor dem Seitenwechsel zurück zu Jeton Abazi. Der brachte den Ball in Richtung Tor, wo Manuel Utz zum 2:0 vollendete.

Ärgert sich über einen vergebenen Freistoß: Merings Fatih Cosar.

Merings Manuel Utz schnürt Dreierpack

Konzentriert gingen die Hausherren auch die zweiten 45 Minuten an. Kurz nach der Pause passte Harald Kerber rechts auf Fatih Cosar, der quer zu Utz legte – 3:0. Nur fünf Minuten später war es wiederum Utz, der im Fallen von Lutz geschickt wurde und per Tunnel gegen den Torhüter einnetzte. Auch in der Folge blieben die Meringer spielbestimmend und hätten noch das ein oder andere Tor nachlegen können. Am Ende stand ein verdienter Erfolg.

Trainer Ajet Abazi lobte nach der Partie nicht nur Dreierpacker Manuel Utz: „Er hat die Tore heute gemacht, aber eigentlich ist es egal. Wir sind heute als Mannschaft bärenstark aufgetreten“, so der Coach, der hinzufügt: „Viel besser geht es nicht. Wir hatten von Anfang an den unbedingten Willen. Wir waren kämpferisch und spielerisch voll da.“

Wie sehr die Meringer Tore schießen wollten, machte eine weitere Szene deutlich. Kurz nach dem 4:0 schoss Fatih Cosar einen Freistoß über das Tor. Einige Sekunden stand er mit geschlossenen Augen, den Kopf in den Nacken gelegt, da. Viel Zeit, sich zu ärgern, hatte Cosar aber nicht, schließlich rollte da schon wieder der nächste Angriff auf das Gästetor zu. (mit joda)

SV Mering Baumann (Tor) , Szilagyi, Bytyqi, Lutz (ab 82. Cakir), Cosar, Wiedemann, Kristen (ab 72. Neumann), Utz (ab 78. Buchhart), Kerber, Mittermaier (ab 82. Drews), Abazi (ab 78. Krebold) Tore 1:0 Wiedemann (19.), 2:0 Utz (40.), 3:0 Utz (50.), 4:0 Utz (55.) Zuschauer 100

