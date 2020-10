vor 3 Min.

Mering muss ohne Torjäger Markus Gärtner auskommen

Plus Nach dem ersten Sieg nach der Zwangspause strebt der MSV in Kempten den nächsten Sieg an. Erneute Herkulesaufgabe für den TSV Friedberg. Stätzling favorisiert.

Von Sebastian Richly

Die Amateurfußballer im Wittelsbacher Land nehmen Fahrt auf. Am Wochenende steht bereits der dritte Spieltag nach der langen Corona-Zwangspause an. Die Vorzeichen für die höherklassigen Teams sind unterschiedlich. Während der SV Mering mit Rückenwind ins Allgäu reist, steht der TSV Friedberg (ebenfalls im Allgäu) unter Druck. Der FC Stätzling ist zuhause favorisiert.

Anknüpfen an die Leistung aus dem 4:0-Erfolg gegen Heilbrunn möchte Merings Trainer Ajet Abazi. Auch beim FC Kempten strebt der Coach einen Dreier an, wobei er auch warnt: „Das wird eine schwierigere Aufgabe. Kempten hat viel Qualität. Die beiden Spielertrainer bringen Erfahrung mit und führen die junge Mannschaft.“ Abazi setzt dabei wieder auf die Tugenden aus dem Heilbrunn-Spiel: „Wir müssen wieder konzentriert sein im Passspiel und schnell nach vorne spielen. Dann bin ich guter Dinge.“ Allerdings rechnet der 44-Jährige nicht mit Zauberfußball. „Der Platz wird tief sein, da es vorher regnet. Wir müssen also auch körperlich dagegenhalten.“ Im Hinspiel gab es einen knappen 2:1-Erfolg für den SV Mering.

Beide Treffer erzielte Torjäger Markus Gärtner. Der wird wie schon vergangenen Sonntag nicht im Kader des MSV sein. „Er wird aus privaten Gründen bis zur Winterpause pausieren“, erklärt MSV-Vorsitzender Georg Resch auf Nachfrage. Gärtner ist mit 16 Toren in 23 Partien treffsicherster Meringer. Ebenfalls nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Raphael Steidl und Nico Groeb. Wieder im Kader ist dagegen Abwehrspieler Mateusz Fitas. Nach der Partie in Kempten haben die Meringer übrigens zwei Wochen Pause. Denn das für den 11. Oktober geplante Heimspiel gegen Sonthofen wurde verlegt. Die Allgäuer spielen an diesem Wochenende in der ersten Runde des Pokals. Laut Resch wird die Partie voraussichtlich am Sonntag, 15. November nachgeholt.

Pechvogel des Spieltags: Ecknachs Spielertrainer Daniel Framberger (links, hier gegen Stätzlings Stefan Reinthaler) erzielte in der Fußball-Bezirksliga ein herrliches Freistoßtor, das nachträglich wieder aberkannt wurde. Bild: Wilhelm Baudrexl

TSV Friedberg trotz Niederlage optimistisch

Trotz der 1:3-Niederlage gegen den BSK Olympia Neugablonz war Friedbergs Abteilungsleiter Marcus Mendel nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines TSV. „Wir waren mindestens auf Augenhöhe. Auf diese Leistung müssen wir aufbauen, dann werden wir punkten.“ Auch das Hinspiel dürfte dem TSV trotz der 0:1-Niederlage Mut machen. Immerhin agierte der TSV mehr als eine Halbzeit in Unterzahl, nachdem Buja Bytyqi nach einer Notbremse vom Platz gestellt worden war. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Kevin Seifert den Ausgleich auf dem Fuß, doch Erkheims Torhüter verhinderte den Treffer mit einer Glanzparade. Im Rückspiel sollen deshalb gegen das Topteam der Bezirksliga Süd aus dem Unterallgäu Zähler her. Die hat der TSV auch dringend nötig. Derzeit liegt der Aufsteiger nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer und punktgleich mit dem TSV Babenhausen, der auf dem Relegationsrang liegt.

Deutlich angenehmer ist die Situation für den FC Stätzling in der Nord-Staffel. Nach dem knappen Erfolg in Ecknach grüßt der FCS von Platz fünf. Nun muss der FCS aber pausieren, denn das Spiel gegen den Fc Günzburg wurde verschoben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen