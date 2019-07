10:37 Uhr

Mering nutzt seine Chancen nicht

Zum Start in die neue Saison muss der MSV eine 1:3-Niederlage wegstecken. Trainer Abazi ist mit dem Einsatz seines Teams zufrieden, sieht aber ein Problem.

Von Philip Schröders

Der Start in die neue Saison in der Fußball-Landesliga Südwest hat für den SV Mering mit einer Niederlage begonnen. Beim VfR Neuburg verlor das Team am Samstag mit 1:3.

Trainer Ajet Abazi sagt, dass sein Team grundsätzlich gut gespielt und viel Ehrgeiz gezeigt habe. Für die Niederlage macht er die mangelhafte Chancenauswertung verantwortlich. „Wenn wir die Tore nicht machen, dann können wir auch nicht gewinnen.“ Grundsätzlich startete Mering gut in die Partie und ging in der 53. Minute durch ein Tor von Moritz Buchhart in Führung.

Umstrittener Elfmeter für Neuburg

Doch Neuburg glich aus und bekam beim Stand von 1:1 in der 80. Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Ralf Schröder verwandelte. Nach einem Zweikampf im Meringer Strafraum zwischen Lukas Kristen und Sebastian Habermeyer hatte der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden. MSV-Trainer Abazi sagt, dass die Entscheidung unberechtigt war. Hat sie dem Spiel eine andere Wendung gegeben? „Das weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen“, sagt der Trainer. Das Problem sieht er vor allem in den Chancen, die seine Spieler nicht verwirklichten. Sein Team habe beispielsweise durchaus die Möglichkeit zum 2:2-Ausgleich gehabt. Am Ende erzielte Neuburg aber in der 90. Minute das 3:1.

Ab der 70. spielte Mering zudem bereits in Unterzahl. Lukas Krebold hatte eine Gelb-Rote Karte wegen Spielverzögerung gesehen. „Das war berechtigt“, sagt MSV-Trainer Abazi. Das neue Regelwerk sehe diese Bestrafung vor. „Instinktiv ist es bei vielen Spielern noch drin, den Ball zum Gegner zu werfen oder Ähnliches.“ Da müsse noch ein Umdenken stattfinden. Ein Neuburger Spieler habe auch wegen Spielverzögerung die Gelbe Karte gesehen.

Mering ist am Mittwoch wieder gefragt

Am Mittwoch steht bereits die nächste Partie für Mering auf dem Programm. Das Team empfängt um 18.30 Uhr den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Das erste Heimspiel der Saison. Im Hinblick auf die Gäste sagt Trainer Abazi: „Es gibt in der Landesliga keine einfachen Gegner.“ Er ist aber zuversichtlich, dass sein Team eine gute Leistung zeigen wird. Gegen Neuburg habe es nicht an Einsatz gefehlt. „Wir müssen unsere klaren Chancen in Tore umsetzen.“ Wenn sein Team daran arbeite, sei er optimistisch, dass Mering als Sieger vom Platz gehen werde. „Die Qualität ist da.“

Vom Kader her, kann Abazi wohl aus dem Vollen schöpfen. Julius Drevs und Harald Kerber werden wieder dabei sein. Der lange angeschlagene Markus Gärtner stand in Neuburg bereits 15 Minuten auf dem Platz.

