Mering scheint gut gerüstet für die Punktspiele

Plus Der MSV kommt in seinem letzten Test beim TSV Grünwald zu einem 2:2-Unentschieden. Trainer Ajet Abazi sieht dabei viele gute Ansätze.

Die Generalprobe des SV Mering darf als durchaus geglückt bezeichnet werden. Im letzten Testspiel beim Tabellendritten der Landesliga Südost – dem TSV Grünwald – kamen die Meringer zu einem 2:2-Unentschieden. Dabei musste der MSV, der auf Rang fünf in der Landesliga Südwest überwintert hat, auf einige wichtige Akteure verzichten.

Trainer ist "größtenteils zufrieden"

„Ich bin größtenteils zufrieden, es war ein Test mit Höhen und Tiefen“, meinte Merings Trainer Ajet Abazi. „Wir hätten vielleicht 4:1 gewinnen, aber genauso gut auch 2:3 verlieren können“, so der MSV-Coach weiter. Dabei mussten die Meringer ja auf einige wichtige Akteure verzichten. So fehlten mit Harald Kerber , Christoph Mittermaier , Stefan Wiedemann , Mateusz Fitas , Burhan Bytyqi und Neuzugang Raphael Steidl insgesamt sechs Spieler. „Die, die zum Einsatz kamen, haben ihre Sache aber ordentlich gemacht“, lobte Abazi. Auch Neuzugang Ibrahim Cakir , der vom BFC Wolfratshausen nach Mering gewechselt war, hinterließ einen guten Eindruck. „Wir haben ihn als Verstärkung für die Defensive geholt. Die Leistung, die er hier gezeigt hat, muss er natürlich weiter bestätigen“, meinte Abazi.

Gute Aktionen in der Offensive

Die Meringer verschoben gut, machten die Räume eng und zeigten phasenweise auch gute Aktionen und Spielzüge in der Offensive. Dort konnte vor allem der zweifache Torschütze Manuel Utz überzeugen, der die Winterpause ja dazu genutzt hatte, eine Verletzung auszukurieren. „ Manuel ist momentan gut drauf, er hat fast in jedem Test getroffen“, freute sich Ajet Abazi. Auf fünf Treffer brachte es der 26 Jahre alte Angreifer in den fünf Meringer Vorbereitungsspielen, nur beim 0:8 gegen den Regionalligisten SV Heimstetten ging er – wie die gesamte Mannschaft – leer aus.

Manuel Utz trifft zweimal

Das 1:1 durch Utz fiel nach 33 Minuten nach einem schönen Konter, in dem die Meringer ihre Überzahl gut ausspielten. Das zwischenzeitliche 2:1 gelang dem Meringer in der 64. Minute nach einem genauen Pass durch die Schnittstelle mit einem präzisen Schuss aus acht Metern. Was dem Meringer Trainer verständlicherweise nicht gefiel, waren die beiden Gegentore in den Minuten 15 und 85. „Da haben wir beide Male Fehler gemacht, die wir in Zukunft natürlich vermeiden sollten“, so der 43-Jährige.

Eine Woche vor dem Punktspielstart am 8. März beim FV Illertissen II scheinen die Meringer gut in Schuss zu sein. „Das Spiel in Grünwald war der letzte Test. In der kommenden Woche stehen noch drei Einheiten an, in denen wir noch einiges probieren wollen“, erklärte der MSV-Trainer.

Hoffen auf mehr Spieler

Und Abazi hofft natürlich auch darauf, dass ihm am kommenden Wochenende wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen. Dann wollen die Meringer natürlich mit einem positiven Ergebnis in die Frühjahrsrunde starten und die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Insgesamt trafen Mering und die Regionalliga-Reserve aus Illertissen schon 15-mal aufeinander – und die Bilanz ist absolut ausgeglichen. Sechsmal gewann der MSV, sechsmal der FVI und drei Partien endeten unentschieden.

Tore 1:0 Sebastian Koch (15.), 1:1 Manuel Utz (33., 1:2 Manuel Utz (64.), 2:2 k. A. (85.) (Spieler stand nicht namentlich auf dem Spielberichtsbogen.)