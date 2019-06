Mering stellt einen Turnfestsieger

Souveräner Sieg beim Handball-Landkreis-Turnier der Grundschulen in Friedberg. In der Variante „Kastenhandball“ darf sich das Team aus Friedberg-Süd freuen.

Fußball

Daumen drücken für die „Pferdeschwänze“

Am Freitag beginnt die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich. Was Spielerinnen aus dem Landkreis von der deutschen Nationalmannschaft erwarten und was sie zur aufsehenerregenden Kampagne sagen.