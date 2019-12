06:23 Uhr

Mering und Gerolsbach kommen weiter

Damen des BC Rinnenthal und des TSV Friedberg scheitern beim Kreisfinale in der TSV-Halle.

Von Peter Kleist

Die Damen-Mannschaften des FC Gerolsbach und des SV Mering haben es geschafft. Sie sicherten sich in der Friedberger TSV-Halle beim Turnier um die Augsburger Kreismeisterschaft die Plätze eins und zwei und sind damit eine Runde weiter.

Die beiden Vereine vertreten nun am Samstag, 4. Januar in Neuburg an der Donau den Kreis Augsburg beim nächsten Turnier, der Bezirksvorrunde Nord.

Die beiden anderen Vereine aus dem Altlandkreis Friedberg, der BC Rinnenthal und der gastgebende TSV 1862 blieben dagegen auf der Strecke, wobei den Friedbergerinnen nur ein Punktgewinn in den fünf Spielen gelang.

Mering: Schlechter Start, gutes Ende

Dafür war beim MSV natürlich die Freude groß – und das, obwohl man alles andere als gut in das Turnier startete. Dem 0:0 gegen Batzenhofen-Hirblingen folgte gleich eine 1:3-Niederlage gegen den FC gerolsbach, der sich als stärkstes Team herauskristallisieren sollte. Doch dann legte der MSV los, schlug den TSV Friedberg 3:1, spielte 0:0 gegen Gersthofen und setzte sich im entscheidenden Spiel um den zweiten Platz mit 1:0 hauchdünn gegen den BC Rinnenthal durch. Die Rinnenthalerinnen verpassten dadurch trotz ihrer Siege gegen Gersthofen (3:0) und den TSV Friedberg (4:0) und dem 0:0 gegen Batzenhofen den Sprung in die nächste Runde. Gegen Gerolsbach hatte der BCR in einem engen Spiel mit 1:2 nur knapp den Kürzeren gezogen.

Der TSV Friedberg indes kam gar nicht in die Gänge. Das Team von Matthias Veselka unterlag Gerolsbach (0:1), Mering (1:3), Rinnenthal (0:4) und Gersthofen (0:1) und holte einzig beim 1:1 gegen die CSC Batzenhofen-Hirblingen einen Punkt.

Der Endstand

1. FC Gerolsbach 8:3 12

2. SV Mering 5:4 8

3. BC Rinnenthal 8:3 7

4. Batzenhofen-H. 2:1 7

5. TSV Gersthofen 1:5 5

6. TSV Friedberg 2:10 1

