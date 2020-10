13:00 Uhr

Mering verpasst die zweite Halbzeit

Plus Der SV Mering geht in Kempten vor der Pause in Führung. Doch die Gastgeber werden danach offensiver und drehen die Partie.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering ist in der Fußball-Landesliga am Samstag gegen Kempten gut in die Partie gestartet. Zunächst ging das Team durch einen Treffer von Jeton Abazi in Führung. Doch am Ende stand es 3:1 für die Gastgeber.

MSV-Trainer Ajet Abazi war vor allem mit der Leistung seines Teams in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden. „Kempten hat dann mehr nach vorne gespielt. Das hätte uns eigentlich klar sein müssen.“

Jeton Abazi bringt Mering in Führung

Zunächst brachte aber sein Sohn Jeton Abazi den MSV in Führung nach einem schönen Spielzug, an dem mehrere Meringer beteiligt waren. Zunächst kam es auf Kemptener Seite zu einem Ballverlust. Lukas Krebold spielte den Ball zu Harald Kerber in die Tiefe. Der flankte auf Manuel Utz. Der Meringer wiederum spielte zurück auf Abazi, der den Ball volley nahm und ins Tor versenkte (35.).

Kempten hatte zwar in der ersten Halbzeit auch mehre Chancen, Mering hielt aber zu dieser Zeit noch gut mit. Das änderte sich nach der Pause. „Wir konnten keine Nadelstiche setzen“, sagt Abazi. Zudem fielen zwei der Gegentore in Standardsituationen, bei denen die Meringer an diesem Tag nicht gut aussahen.

Mering gegen Kempten: MSV leistet sich zu viel Ballverluste

Einen Freistoß legte eine Kemptener in den 16-Meter-Raum. Dort stand Daniel Betz, der den Ball unbehelligt ins Tor schob (69.). Abazi hätte sich da mehr Einsatz von seinen Spielern gewünscht. In der 85. Minute legte Christopher Durchardt zum 2:1 nach. Das Tor fiel nach einem Eckball. Danach schob Mering alles nach vorne, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Es kam aber anders: Kempten nutzte einen Konter, um den Endstand festzulegen. Jamey Hayse traf zum 3:1 für den FC. „Im Großen und Ganzen geht der Sieg für Kempten in Ordnung. Sie haben agiler gespielt“, sagt Abazi. Sein Team habe zu viele Bälle verloren und die eigenen Spielzüge nicht durchziehen können. „Von der Lauf- und der Kampfbereitschaft kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen, das war ok. Aber vom Spielerischen her sind wir normalerweise besser.“

SV Mering Baumann (Tor), Wiedemann, Mittermair (ab 82. Drevs), Krebold (ab 48. Cakir), Szilagyi, Utz, Kristen (ab 73. Buchhart), Kerber, Cosar, Bytyqi, Abazi (ab 82. Neumann) Tore 1:0 Abazi (35.), 1:1 Betz (69.), 2:1 Duchardt (85.), 3:1 Hayse (90. + 3) Zuschauer 70

