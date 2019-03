10:00 Uhr

Mering will und muss was ändern

MSV-Trainer Gerhard Kitzler kündigt vor dem schweren Heimspiel gegen den SC Olching einige Umstellungen an. Ziel ist, den Abwärtstrend zu stoppen.

Von Peter Kleist

Im Frühjahr 2019 läuft es nicht bei den Meringer Landesliga-Fußballern. Drei Spiele, kein Punkt und 0:6 Tore lautet die schwarze Bilanz – und die soll sich nach dem Willen von Trainer Gerhard Kitzler an diesem Wochenende etwas aufhellen. Der Gegner am Sonntag um 15 Uhr, der Tabellenvierte SC Olching, ist zwar nicht aus Pappe, doch Kitzler will mit aller Macht aus der derzeitigen Abwärtsspirale herauskommen.

Der 63-jährige Übungsleiter hat auch schon angekündigt, dass er im Vergleich zum 0:4 in der Vorwoche bei Türkspor einige Umstellungen vornehmen will. „Wir wollen und müssen etwas probieren, und das wird sich sicher auch in der Aufstellung zeigen“, kündigte Kitzler an.

Spieler aus der zweiten Reihe erhalten ihre Chance

Man könne nicht tatenlos zusehen, wie sich die Abwärtsspirale weiterdrehe, führte der MSV-Trainer aus. Einige Spieler, die bislang eher in der zweiten Reihe standen, hätten gut trainiert und würden nun ihre Chance erhalten. „Die haben sie sich verdient“, betonte der Meringer Coach. Für Markus Nix, der in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist, komme ein Einsatz aber zu früh, ließ Kitzler wissen. Ob auch taktisch neue Varianten ins Spiel kommen könnten, darüber hielt sich Kitzler bedeckt. Zuletzt war Markus Gärtner hinten in der Viererkette, doch der ist nach Magen-Darm-Problemen noch nicht wieder hundertprozentig fit. „Den müssen wir wieder in die Spur kriegen“, so der Trainer.

Mit dem SC Olching komme eine Mannschaft, die dem MSV nicht unbedingt liegt – auch wenn man das letzte Heimspiel am Ende der vergangenen Saison mit 6:3 gewann. „Das war ein richtiges Sauisonabschlussspiel, in dem es um nichts mehr ging“, erinnerte sich Kitzler. In der Vorrunde jedenfalls war man gegen die „körperbetont spielende Mannschaft“ (Kitzler) beim 0:3 jedenfalls chancenlos. „Wir müssen den Kampf von der ersten Minute an annehmen, nur so haben wir eine Chance“, erklärte Kitzler.

Weiter spielen FC Kempten – FC Memmingen II (Sa., 13.30 Uhr); TSV Landsberg – Türkspor Augsburg, BCF Wolfratshausen – Cosmos Aystetten (beide Sa., 14 Uhr); Garmisch-Partenkirchen – Egg, TuS Geretsried – FV Illertissen II, SC Gundelfingen – SC Oberweikertshofen (alle Sa., 15 Uhr); SpVgg Kaufbeuren – VfR Neuburg (Sa., 16 Uhr); TSV Gilching – SC Ichenhausen (So., 15 Uhr).

