vor 35 Min.

Mering zeigt im Allgäu zwei Gesichter

Zwei Strafstöße verwandelte Markus Gärtner (links vorne) für den SV Mering in Sonthofen, in der 84. Minute verschoss er dann aber vom Punkt und vergab damit die Gelegenheit auf drei Punkte für sein Team. Zuschauer und Trainer sahen im Allgäu zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten.

Die Mannschaft von Trainer Abazi ist 45 Minuten lang schwach. In der Schlussphase allerdings hat Markus Gärtner für den MSV den Sieg auf dem Fuß.

Von Ronald Maior und Tom Trilges

Drei Strafstöße und eine starke zweite Halbzeit haben dem SV Mering am Samstag einen Punktgewinn beim 1. FC Sonthofen beschert. Beim 2:2 (2:1) dominierte die Heimmannschaft aus dem Allgäu zu Beginn und hätte höher führen können. Am Ende waren die Meringer dem Sieg aber sogar näher als der Gastgeber.

Nach 20 Minuten traf der agile FCS-Kapitän Andreas Hindelang per Dropkick aus 13 Metern zur Führung, nachdem die Meringer Defensive einen hohen Ball nicht hatte klären können. Exakt 20 Minuten später erhöhte Kevin Haug nach flachem Zuspiel von Atsu Ushida auf 2:0 (40.). Der 1. FC Sonthofen verpasste es allerdings, die Partie bereits in den ersten 45 Minuten endgültig für sich zu entscheiden: Neben den Treffern blieb rund ein halbes Dutzend bester Torchancen ungenutzt.

Trainer Abazi spricht von "bodenloser Leistung"

„Was wir da abgeliefert haben, war bodenlos. Wir hätten uns über ein 1:4 aus unserer Sicht nicht beschweren dürfen“, räumt Merings Trainer Ajet Abazi ein. Wie es zu einer solchen Leistung kommen konnte, ist dem Trainer ein Rätsel: „Wir wussten, dass Sonthofen stark ist und wir dagegenhalten müssen. Trotzdem gingen erst einmal fast alle Zweikämpfe an den Gegner.“

Der SV Mering bestrafte die schlechte Chancenverwertung der Allgäuer aber dann noch vor der Pause: Nach einem Foul von Manuel Schäffler traf Merings Markus Gärtner in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Anschluss.

Das Meringer Risiko wird belohnt

Nach dem Wechsel stellte Abazi beim SV Mering auf zwei Stürmer um und ließ hinten teilweise eine Manndeckung spielen. „Das war riskant, aber nennenswerte Aktionen konnte sich Sonthofen trotzdem nicht mehr erarbeiten“, erklärt der Meringer Trainer. Plötzlich beherrschte nämlich seine Mannschaft das Geschehen. „Hut ab, wie die Jungs sich da zusammengerissen und gesteigert haben“, sagt Abazi.

In der 59. Minute hatte sein Team zudem Glück, weil Ushida (58.) einen Elfmeter für Sonthofen verschoss. „Ansonsten waren wir aber dann überlegen, hatten vier oder fünf klare Chancen und hätten am Ende mehr als ein Unentschieden holen können“, meint Abazi.

Beim dritten Elfer patzt Gärtner

In der 73. Minute traf Markus Gärtner für den SV Mering erneut vom Elfmeterpunkt zum 2:2. Anders lief es dann in der 84. Minute: FCS-Torhüter Hiroaki Kawama hielt im dritten Anlauf einen Strafstoß von Gärtner. Der Keeper hatte den Elfmeter allerdings zuvor auch selbst verursacht. „Es ist schade, dass wir sowohl den Strafstoß als auch die weiteren klaren Gelegenheiten in der zweiten Hälfte nicht verwerten konnten“, sagt Coach Abazi. Insofern sei er mit dem Punkt auch nicht ganz zufrieden.

SV Mering Baumann, Szilagyi, Lutz, Wiedemann (70. Cosar), Gärtner, Drevs (48. Buchhart), Utz (80. Neumann), Kusterer, Kerber, Mittermaier, Abazi – Tore 1:0 Hindelang (20.), 2:0 Haug (40.), 2:1 Gärtner (45.+2/FE), 2:2 Gärtner (73./FE) – Schiedsrichter Gürkan Günebakan – Zuschauer 245 – Besondere Vorkommnisse TW Baumann (MSV) hält Foulelfmeter von Ushida (59.), TW Kawama (Sonthofen) hält Elfmeter von Gärtner (84.)

Themen Folgen