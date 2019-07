10:57 Uhr

Meringer Mädchen jubeln

Die Riege des TSC steigt in die Landesliga 1 auf. Nach einem packenden Wettkampf ist auch die Siegerehrung spannend.

Von Sonja Wolf

Nach einem spannenden, aber keineswegs fehlerfreien Wettkampf landeten Merings Kunstturnerinnen Ricarda Martin, Amelie Vareille, Carina Umlauf, Maike Tolks, Hannah Rose, Karolina Tränkl und Katharina Steinbach (TV Mering) am zweiten Wettkampftag der bayerischen Landesliga 2 auf dem zweiten Platz und strahlten um die Wette. „Nicht zu fassen, wie ihr das immer wieder hinkriegt“, die Trainerinnen Ingrid Martin und Sonja Wolf schlossen ihre „Mädels“ in die Arme und gratulierten.

Das TSC-Team ging in Pfuhl zunächst relativ entspannt an die Turngeräte Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Beim Auftaktwettkampf der Ligasaison im März in Illertissen holten sich die 17- bis 24-jährigen jungen Frauen den Sieg und sicherten sich damit frühzeitig den Klassenerhalt. Zusammen mit dem in Illertissen zweitplatzierten USC München in einer Riege, gestaltete sich der Wettkampftag in Pfuhl doch aufregender als gedacht. Mering lieferte sich mit den Münchnerinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem Sprung führte der USC um ein paar Zehntel, den Stufenbarren gewann Mering knapp. Der Ehrgeiz aller war plötzlich angestachelt.

Und so lagen vor dem Meringer Paradegerät, dem Schwebebalken, plötzlich die Nerven blank. Zu Recht, viele Wettkämpfe entscheiden sich an diesem tückischen, nur zehn Zentimeter breiten Turngerät. Alle vier TSC-Turnerinnen stürzten prompt ein bis zweimal vom Gerät, was ihnen schon lange nicht mehr passiert war. „Ich ärger mich so, ich war so unkonzentriert und kopflos“, analysierte Ricarda Martin, eine ausgesprochen souveräne Balkenturnerin, unglücklich ihre Fehler. Die Balkenwertungen fielen dank der hohen Ausgangswerte der schweren Übungen nicht so verheerend aus wie erwartet.

Einmal durchatmen und weiter ging’s zum letzten Gerät, dem Boden. Karolina Tränkl wollte gerne auf Risiko turnen und ihren neuen Schraubensalto präsentieren: „Jetzt ist es doch eh egal, wir haben nichts mehr zu verlieren, da kann ich auch mal was riskieren!“ Gesagt, getan. Karolinas Salto gelang zur Begeisterung des Teams und der Fans. Überhaupt zeigten die Meringerinnen präzise, peppige Kürübungen und glänzten vor allem bei den schwierigen Sprüngen. Alle vier freuten sich über hohe „Zwölferwertungen“. Bei der Siegerehrung landete der TSC zunächst auf Platz drei von acht Teams und wurde nach vorne gebeten.

Platz zwei ging an den USC München, der auch vortrat. Dann Schweigen. Beide Teams standen und standen, Unruhe machte sich breit, hier stimmte etwas nicht. Und so war es dann auch: Die Wettkampfleitung gab einen Rechenfehler bekannt und bat den USC München und den TSC, doch die Plätze zu tauschen. Die Meringerinnen schlugen München haarscharf um zwei Zehntel und landeten auf dem zweiten Platz – trotz der Balkenpatzer. Der erste Platz ging an den TV Unterhaching.

Nach dieser Siegerehrung folgte die nächste. Der Gesamtsieger der bayerischen Landesliga 2 hieß nach zwei Wettkampftagen: TSC Mering. Für den Gesamtsieg bekam Mering einen großen Mannschaftspokal und hübsche Turnbeutel als Andenken an Pfuhl. Das TSC-Team steigt als Erster direkt in die nächsthöhere Landesliga 1 auf.

München und Unterhaching müssen im Herbst in die Relegation und haben da noch eine Aufstiegschance. „Das hätten wir nie für möglich gehalten, das ist wirklich toll! Und es wird sehr schwer werden im nächstes Jahr“, so das Resümee der Trainerinnen nach dem Wettkampf.

