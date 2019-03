vor 18 Min.

Meringer Nachwuchs erfolgreich

Rafael Hofmann und Tim Sycek beweisen beim Jugendtag in Buchloe ihre Klasse

Wie letztes Jahr fand auch heuer der Jugendtag des Eistockbezirks IV Schwaben in der Eis-Arena von Buchloe statt. Dort haben die Meringer abgeräumt.

Der Jugendtag wurde wie immer von Bezirksjugendwart Magnus Berchtold bestens organisiert. 26 Mädchen und Buben im Alter von elf bis 16 Jahren waren angetreten, um in drei Einzeldisziplinen und einem Mannschaftsturnier ihre Kräfte zu messen. Da jedoch kaum noch ein Verein vier Jugendliche für eine Mannschaft hat, wurden von der Turnierleitung Teams mit geübten und ungeübten Schützen zusammengestellt.

Der Jugendtag begann mit den Einzelwettbewerben. Im Zielschießen ist ein gutes Gefühl für die Entfernung gefragt, beim Lattlschießen ein gutes Zielvermögen und eine Portion Glück, und beim Eiskegeln sollten wie beim normalen Kegeln alle Neune fallen. Die Punkte aus allen drei Disziplinen werden zusammengezählt und so der Einzelsieger ermittelt. Bei Punktgleichheit entscheidet das Alter. Nach einer Pause traten die Mannschaften in zwei Gruppen, jeder gegen jeden, an. Das Team mit dem Meringer Rafael Hofmann gewann die ersten drei Spiele und musste sich nur im vierten Spiel geschlagen geben. Am Ende wurden sie in Gruppe A mit 6:2 Punkten und einer Stocknote von 2,033 Gruppensieger.

In der Gruppe B konnte das Team mit Tim Sycek alle Spiele gewinnen und wurde mit 6:0 Punkten und der hervorragenden Stocknote von 3,250 ebenfalls Gruppensieger. Der Gewinn der Einzelwertung durch Tim Sycek komplettierte die Meringer Siegesserie. Bei der Siegerehrung gab es dann auch nur strahlende Gesichter bei den beiden Buben und den Betreuern des SV Mering.

Themen Folgen