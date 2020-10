06:25 Uhr

Meringer Schützen verschieben Heimkampf

In der Bezirksoberliga dominierten die Meringer Kleinkaliberschützen um Florian Hirschberger (rechts gegen die Rehlingerin Melanie Schapfl). In der Oberbayernliga ist der Aufsteiger dagegen Außenseiter.

Die Kleinkaliberschützen Mering sagen die Heim-Duelle aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen ab. Wie der Aufsteiger sie Situation bewertet.

Von Sebastian Richly

Die Meringer Kleinkaliberschützen sind zurück in der Oberbayernliga. Nach fünf Jahren Abstinenz schießen die Luftgewehrschützen aus Mering wieder in der viert höchstens Klasse. Zum Auftakt gab es in Bergheim zwar zwei Niederlagen, dennoch ist der Aufsteiger optimistisch für die Saison. Den ersten Wermutstropfen gibt es aber bereits. Denn der erste und einzige Heimwettkampf, der am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde verschoben.

Das bestätigte Florian Hirschberger, der für die Meringer an Position drei schießt. „Ja leider. Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen haben uns einige der anderen Teams kontaktiert. Wir haben dann einer Verlegung zugestimmt“, so der 40-Jährige, der hinzufügt: „Die Gefahr ist einfach zu groß. Zumal wir auch gar nicht unbedingt die Kapazitäten haben mit Umkleiden und so weiter.“ Ohnehin hätten die Meringer Abstriche beim Heimwettkampf machen müssen. Nicht einmal Speisen hätten den Zuschauern angeboten werden können. Hirschberger: „Da bräuchten wir zusätzliches Personal, der Aufwand wäre noch größer, als er ohnehin schon ist.“ Aufgrund der Auflage werden die Kleinkaliberschützen auch nur einen Heimwettkampf austragen. „Als Aufsteiger darf man sich vor der Saison aussuchen, ob man einmal oder zweimal daheim schießt. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns für nur einen Heimwettkampf entschieden, sonst wären es natürlich zwei gewesen.“

Meringer Schützen kämpfen um Klassenerhalt

Ob der eine Wettkampf dann überhaupt stattfinden kann und wann, das kann aktuell noch niemand sagen. Auch wo die Meringer leistungstechnisch stehen, kann man derzeit noch nicht sagen. Zum Auftakt gab es zwei Niederlagen, wobei Florian Hirschberger das noch nicht als Maßstab sieht. „Man muss sich erst an die neue Liga gewöhnen. Natürlich haben wir noch Luft nach oben und der Klassenerhalt ist das klare Ziel, aber wir können mithalten.“ Hirschberger meint in erster Linie den neuen Modus, denn statt vier Schützen gehen in der Oberbayernliga fünf an die Schießstände. Hinzu kommt, dass statt einem Wettkampf gleich zwei auf dem Programm stehen. Hirschberger erklärt: „Das ist nervlich eine deutlich höhere Belastung und auch der Druck ist nochmals höher. Jeder Schuss wird moderiert und man bekommt ganz genau mit, was der Gegner macht. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen.“ Für Hirschberger und seine Schwester Michaela, die an Position zwei schießt, ist das aber kein Problem: „Wir sind ja alte Hasen und waren auch schon frühere in der Oberbayernliga dabei. Wir wissen, wie es läuft.“ Das gilt aber nicht für alle Teammitglieder. Für Topschützin Cäcilia Stadtherr ist die viert höchste Klasse ebenso Neuland wie für Stefan Zieglmeir und Christine Fischer, die an Position fünf schießt. „Das ist gerade am Anfang nicht so einfach. Ich denke, gerade deshalb ist noch Luft nach oben bei uns. Das wird dann hoffentlich immer besser.“

Am ersten Wettkampftag gab es zwei Niederlagen gegen Mitaufsteiger Emmenhausen (1:4) und Staudheim (1:4). Auch Florian Hirschberger ist mit seinen 380 und 381 Ringen nicht ganz zufrieden. Vergangene Saison kam er im Durchschnitt fast auf 383 Ringen. „Das ist immer Tagesform und kann um drei bis vier Ringe variieren.“ Beim nächsten Wettkampf, der am 8. November erneut in Bergheim stattfinden soll, wollen die Meringer dann die ersten Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Dann geht es gegen die Gastgeber sowie Pentenried, wenn es die Corona-Situation zulässt.

