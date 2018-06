vor 45 Min.

Meringer geben den Stab weiter Lokalsport

Starter aus verschiedenen Sportarten beim Landkreislauf.

Mit drei Staffeln unter dem Namen Team M(ering) waren Läufer verschiedener Meringer Vereine beim Landkreislauf rund um das Lohwaldstadion in Neusäß am Start.

Herausragend war der dritte Platz der Jugendstaffel in der Altersklasse U18. Auf den beiden Teilstrecken von sechs und vier Kilometern, die jeweils abwechselnd von sechs Läufern zu absolvieren waren, lag die Jugend bis zum Ende um einige Minuten vor der Männermannschaft, die wie die Frauenmannschaft mit acht Läufern antreten musste.

Mannschaftskapitän Thomas Kralik (TV Mering Tischtennis) ging das Rennen beherzt an und übergab an Vincent Ernst (TSC Mering Ringen), der an den aktuellen Bayerischen Meister im Ringen, Simon Sausenthaler, übergab.

Auf der vierten Etappe lief Ivan Lukic (SV Mering Fußball). Roman Jocher war dann wieder auf der sechs Kilometer langen Strecke unterwegs. Das Sportarten-Potpourri komplettierte als Schussläufer der AEV-Schülerbundesliga-Eishockeyspieler Maxi Knittel. Mit einer Gesamtzeit von zwei Stunden und sieben Minuten für die insgesamt 30 Kilometer lagen die Meringer nur vier Minuten hinter der Siegermannschaft des Leichtathletik-Vereins LG Augsburg. Der Jubel bei der Siegerehrung war groß.

