Meringer übertreffen die Erwartungen

Beim Gauentscheid in der eigenen Halle holen sich die Starter des Gastgebers acht Pokale. Die jungen TVM-Turner scheinen für den Wettkampf im Oktober gerüstet.

Von Andreas Widmann

Der TV Mering richtete den zweiten Wettkampftag des Gau-Einzelwettkampf Gerätturnen männlich aus. Nach dem ersten Wettkampf hatten die TVM-Turner gute Platzierungen erzielt, aber mit einer famosen zweiten Runde übertrafen sich die Meringer selbst.

Simon Zierau (Jahrgang 2014), der jüngste Teilnehmer des Wettkampfes, zeigte in der G-Jugend, was er gelernt hatte. Er erturnte sich sechs Punkte mehr als in Runde eins, wurde Erster und holte den ersten Pokal für den TVM. David Borchardt (2012) startete von einem komfortablen dritten Platz aus. Ein Sturz am Reck und ein Fehler am Pauschenpferd gefährdete seinen Podestplatz in der F-Jugend aber. Doch mit einem ansonsten blitzsauberen Wettkampf steigerte er sich punktemäßig noch und verteidigte Platz drei.

Drei Meringer auf den ersten drei Plätzen

In der E2-Jugend starteten gleich drei Meringer auf den Plätzen eins, zwei und drei. Während Felix (2011) und Fabian Brendel (2011) auf den ersten beiden Plätzen einen komfortablen Vorsprung hatten, war der von Niklas Hertle (2011) deutlich kleiner. Der verzauberte aber Zuschauer und seine Trainer mit einem phänomenalen Wettkampf und neuen Übungen und erturnte sich an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe und Barren insgesamt die beste Wertung seiner Wettkampfklasse. Der Vorsprung seiner Vereinskollegen war aber zu groß und so blieb er Dritter – 0,15 Punkte hinter Felix Brendel, der von seinem Bruder noch überholt wurde. Fabian Brendel siegte mit 0,40 Punkten Vorsprung.

Adrian Streczynski (2011) erturnte sich ebenfalls mit neuen Übungen vier Punkte mehr und arbeitete sich von Platz sieben auf Rang sechs vor. Christopher Bader und Jonathan Friedrich (beide 2011) landeten auf den Plätzen neun und elf, Jonas Schindler (2011) belegte mit nur einem absolvierten Wettkampf Rang 16.

Patrick Friedrich hielt als Quereinsteiger die Fahne für den TV Mering in der D-Jugend hoch, landete aber gegen die sehr erfahrenere Konkurrenz auf dem 21. Platz. Rene Walkmann und Rafael Rakosi (beide 2006) verbesserten sich in der C-Jugend auf die Plätze fünf und sechs. Henrik Hager (2006) wurde Neunter, Maximilian Krämer (2006) mit nur einem Wettkampftag 18. Einen weiteren Pokal sicherte sich Noa Seifert (2005) in der B-Jugend mit Platz drei – er verbesserte sich mit einem stabilen Wettkampf um einen Rang. Manuel Lidl und Stefan Lidl (beide 2005) wurden Sechster und Siebter, Tobias Postenrieder wurde Zwölfter. In der Jugend A belegte Adrian Prassek (2003) Platz zwei, Alexander Kreft (2003) kämpfte sich von Rang fünf auf drei nach vorne. Carsten Bistritziky und Pamino Elias wurden Achter und Neunter.

Der Trainer ist zufrieden

Trainer Andreas Widmann stellte fest, dass sich das Rezept des TV Mering bezahlt mache: „Die Sauberkeit wird von den Kampfrichtern belohnt. Es ist uns zusätzlich gelungen, mit einigen Turnern in den zwei Monaten zwischen den Wettkämpfen auf eine schwierigere Übung umzustellen.“ Für den anstehenden Gauentscheid des Bayernpokal Gerätturnen männlich sieht Widmann den TV Mering sehr gut aufgestellt: „Mit den guten Ergebnissen und unseren zahlreichen Teilnehmern sind wir für einen Mannschaftswettkampf bestens aufgestellt. Unser Ziel ist es, in allen Wettkampfklassen mindestens ein Team zu stellen und die Qualifikation für den Regionalentscheid zu schaffen.“ Der Gauentscheid des Bayernpokals männlich findet am 19. Oktober in der Meringer Eduard-Ettensberger-Halle statt, Gastgeber ist wieder der TV Mering.

