vor 38 Min.

Merings Damen wahren ihre Titelchancen

Sabine Huber vom TC Mering ist in dieser Saison in Einzel und Doppel noch ungeschlagen.

5:4-Sieg gegen TSV/TC Haunstetten. Die Herren 30 bangen weiter um den Klassenerhalt. Ein anderes Team jubelt.

Von Michael Müller

Obwohl mit Pia Seitz, Diana Staible-Singer und Johanna Neiß drei Stammspielerinnen ersetzt werden mussten, gelang den Damen I ein wichtiger Heimsieg gegen den TSV/TC Haunstetten. Am Ende benötigte man bei extremen Temperaturen aber eine Menge Glück.

Der Beginn war wenig vielversprechend. In den ersten drei Startpartien verlor man den ersten Satz knapp. Doch Sabine Huber gewann im Match-Tiebreak noch mit 10:3, Daniela Mülken und Johanna Hartung verloren. In der zweiten Runde lief es dann besser. Julia Deiml machte kurzen Prozess und gewann 6:1, 6:2 und auch Antonia Seitz entscheid ihre Partie 6:4, 6:2 souverän für sich. Sabine Hirsch rettete zwar in den Match-Tiebreak, unterlag dort aber 4:10.

Doppel in der Mittagshitze

In der brütenden Mittagshitze mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Mit jeweils klaren Zweisatzsiegen erkämpften Seitz/Deiml und Mülken/Huber am Ende den 5:4-Erfolg. Nur Rupprecht/ Hartung unterlagen im Match-Tiebreak knapp mit 4:10. Mit 8:2 Punkten belegen die Damen Rang zwei hinter Nördlingen (10:0). Am 7. Juli geht es im Heimspiel gegen diesen Gegner noch um den Titel in der Bezirksklasse 1.

Die Herren 60 hatten den letztjährigen Vizemeister aus Donauwörth zu Gast. Bei extremer Hitze entwickelte sich eine hoch spannende Partie. Strobl und Rossitto verloren jeweils knapp im Match-Tiebreak. Weil auch Danhamer unterlag, war der Druck auf die anderen drei Spieler enorm hoch. Während Hitzler und Abel ihre Aufgabe souverän meisterten, entwickelte sich die Partie von Manfred Weindl zu einem echten Krimi. Nach Abwehr eines Satzballes im ersten Durchgang gewann er noch 7:6, verlor den zweiten Satz jedoch klar. Im Match-Tiebreak wehrte Weindl nervenstark drei Matchbälle ab und gewann am Ende noch mit 11:9.

Vor den Doppeln zog Mannschaftsführer Abel das entscheidende Ass aus dem Ärmel. Mit Kratzer/Kupka wechselte er zwei frische Kräfte ein, die auch prompt gewannen. Weil auch Strobl/Hitzler siegten, durfte sich Mering am Ende über einen knappen, aber verdienten 5:4-Erfolg freuen.

Herren 30 verlieren

Die Herren 30 fuhren als Außenseiter zum TV Hörzhausen und konnten dort nicht für eine Überraschung sorgen. Florian Schieferdecker verlor sein Einzel mit 3:6, 4:6. Punkten konnten dagegen Dominic Liebeherr im Match-Tiebreak (10:8) sowie Harald Siebenkäs mit einem deutlichen Einzelsieg (6:0, 6:1). Stefan Beier und Stefan Kunze verloren jedoch in zwei Sätzen. Das Doppel Siebenkäs/Schieferdecker konnte noch einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sichern, während sich Beier/Liebeherr nach starker Leistung im Match-Tiebreak (2:10) geschlagen geben mussten. Das Gesamtergebnis von 3:6 hält die Mannschaft weiter im Rennen um den Verbleib in der stark besetzten Bezirksklasse 1.

Weitere Resultate Herren 40 – Marxheim 3:6; Stotzard – Damen 40 0:9; Schießgraben – Damen 40 II 5:1; Herren 50 – Hainhofen 7:2; Steppach – Herren II 3:6; Herren IV – Lechhausen II 6:3, Schwabmünchen II – Herren V 1:5, Damen II – Schwaben II 6:3

Themen Folgen