00:02 Uhr

Merings Herren siegen erneut

Der Aufsteiger bleibt ohne Punktverlust. Dämpfer für die Damen

Von Florian Guggumos

Die Herren I des TC Mering haben den Start nach Maß in der Bezirksklasse 1 perfekt gemacht und auch ihr zweites Spiel gewonnen. Vor heimischem Publikum besiegte man den TC Wertingen knapp mit 5:4.

Nur eine personelle Veränderung gab es zum letzten Spiel, Max Ludwig wurde von Markus Spengler ersetzt. Dieser verlor knapp mit 4:6 und 3:6. Auch Manuel Singer hatte mit 4:6, 6:2, 7:10 das Nachsehen, doch Andreas Ludwig siegte mit 6:2 und 6:3.

In der zweiten Runde verlor die Nummer eins Nikolas Singer überraschend deutlich. Dank Florian Deiml, der beim 6:4, 4:6, 12:10 zwei Matchbälle abwehrte, und Florian Guggumos, der 6:2, 7:6 gewann, ging es mit einem 3:3 in die Doppel.

Hier punkteten Nikolas Singer/ Florian Deiml und Manuel Singer/ Andreas Ludwig. Trotz der Niederlage von Florian Guggumos/Markus Spengler stand so ein 5:4-Erfolg zu Buche.

Die Damen I mussten schon früh in der Saison in der Bezirksklasse 1 einen Dämpfer verkraften. Gegen den TC Bobingen hieß es 4:5. Zunächst setzten sich Julia Deiml (6:0, 6:4) und Johanna Neiß (6:3, 6:3) durch, nur Pia Seitz verlor. In der zweiten Runde unterlagen Antonia Seitz und auch Diana Staible-Singer, Sabine Huber sorgte mit ihrem Sieg für das 3:3. In den Doppeln verloren A. Seitz/Deiml (4:6, 6:3, 3:10) und P. Seitz/Neiß (5:7, 4:6) und nur Staible-Singer/Huber siegten in dei Sätzen mit 2:6, 6:1, 12:10. So stand die 4:5-Niederlage fest.

Die Damen 40 kassierten mit 4:5 gegen den SV Bergheim die zweite Niederlage. In den Einzeln punkteten Bettina Urban (6:1, 6:0), Christine Rupprecht (7:6, 6:2) und Anja Rajewski (1:6, 7:6, 11:9). Marie-Luise Seitz verlor mit 2:6, 6:4, 6:10 und Christiane Böggemann musste beim Stand von 4:6, 0:3 verletzungsbedingt aufgeben.

Auch Katja Deiml verlor. In den Doppeln gewann Rückkehrerin Andrea Guggumos an der Seite ihrer Schwester Bettina Urban mit 6:2, 4:6 und 10:3. Dagegen unterlagen Deiml/Böggemann und Seitz/Rupprecht. Letztere knapp mit 2:6, 6:4, 1:10.

Resultate Herren II – Oberbernbach 5:4; TCA IV – Herren III 8:1; Herren IV – Dasing 2:7; SSV Bobingen – Herren V 4:2; Lech-Schmuttertal – Herren 40 5:4; Krumbach – Herren 60 7:2; Herren 65 - TSG Augsburg 6:0; Damen 40 I – Bergheim 4:5; TC Friedberg II - Damen 40 II 2:4.

