Merings Jüngste zeigen gute Übungen

Beim Gau-Einzelwettkampf der Altersklasse bis elf Jahre präsentieren sich die Meringerinnen in der eigenen Halle sehr erfolgreich.

Von Katharina Steinbach

Im Mai präsentierten sich die kleinsten Turnerinnen aus dem Turngau Augsburg in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering und konnten sich beim jährlichen Gaueinzelwettkampf bis elf Jahre messen. 224 Mädchen gingen über den Tag verteilt an den Start. Der Ausrichter TV Mering freute sich trotz der Herausforderung über eine volle Halle und freudige Stimmung.

Vom TV Mering gingen 13 Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren an den Start. Gerade die jüngsten zeigten sich vor ihrem ersten großen Wettkampf nervös. Alle zeigten Pflichtübungen an den vier Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden. Sowohl für die Trainer als auch die Turnerinnen war es außerdem besonders schön, dass die Kleinsten das erste Mal auf Musik turnten. Schon in der Vorbereitung des Wettkampfes wurde fleißig an der Choreografie gefeilt.

Marie Schwab (2012), Konstantina Apostolidis (2012) und Anastasie Kachalova (2010) turnten ihren ersten Wettkampf und trafen auf große Konkurrenz. Alle Wettkampfklassen (WK) mit Meringer Beteiligung hatten zwischen 28 und 51 Teilnehmer. Besonders stolz konnte Marie Schwab daher auf die siebtbeste Sprungwertung in ihrer Wettkampfklasse sein.

Aufgeregt passieren einige Patzer

Sehr aufgeregt waren Lucia Singer (2011) und Marina Steinhart (2011) und mussten mehrere Patzer hinnehmen. Marinas stärkstes Gerät war das Reck, während Lucia vor allem am Sprung eine gute Leistung zeigte. Alessa Krail (2009) zeigte ihre Übungen nahezu fehlerfrei und belohnte sich mit Platz elf unter 39 Teilnehmern. Ihre Vereinskolleginnen Julia Sobieszek (2009), Natalie Roth (2009) und Lorena Steinhart (2009), die in der gleichen WK starteten, freuten sich mit ihr.

Rad und Handstand auf dem Balken

Im Jahrgang 2008 turnte sich Era Ukaj mit einem starken Wettkampf auf den zehnten Platz unter 40 Teilnehmern. Sie zeigte mit einem Rad und Handstand auf dem Balken die zweitbeste Übung am Gerät. Auf Platz 16 turnte sich Violetta Boskova, die ihr Rad auf dem Balken ebenfalls stand, aber dafür beim Handstützüberschlag als Abgang einen Sturz hinnehmen musste. Magdalena Schöpf und Leni Henne mussten sich bei der Siegerehrung hinter den beiden einordnen.

Letztlich konnte der TVM auf einen erfolgreichen Tag sowohl als Ausrichter als auch als Teilnehmer zurückblicken. Nun gilt es, verstärkt an den Schwierigkeiten zu arbeiten und noch mehr Sicherheit am Balken zu gewinnen. Das nächste Event für die Kleinsten ist der Gauentscheid des Bayernpokals, den ebenfalls der TVM ausrichtet.

