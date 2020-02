vor 18 Min.

Merings Little Brilliants tanzen sich aufs Podest

Glänzten beim STAC-Festival: Die Little Brilliants des SV Mering, die am Ende Zweiter wurden.

Die Meringer Gruppe überzeugt beim STAC-Festival in Gessertshausen. Das Programm „Geister gegen Zombies“ kommt beim Publikum gut an.

Von Sophia Schwarzmann

Einen tollen Erfolg feierten die Little Brilliants, die jüngste Showtanzgruppe des SV Mering, beim STAC-Festival in Gessertshausen. Die jungen Meringer und Meringerinnen tanzten sich aufs Podest.

Die Showtänzer des SV Mering machten sich auf den Weg zum STAC-Festival nach Gessertshausen. Dieses Festival gibt Tänzerinnen und Tänzern eine Bühne, um sich und ihren Sport zu präsentieren. Nach jeder Veranstaltung wird ein Publikumsliebling gewählt.

Am Nachmittag präsentierten die Little Brilliants und die Rising Crystals bei der Family Dance Show ihren aktuellen Tanz „Geister vs. Zombies“.#

Gruppen treten getrennt auf

Dieses Jahr zeigten die Gruppen ihre Show getrennt voneinander, da die Bühne für 47 Mädchen und Jungs deutlich zu klein gewesen wäre. Trotzdem war für die 32 Mädchen der Little Brilliants die kleine Bühne eine Herausforderung, allerdings meisterten beide Gruppen ihren Tanz inklusive Hebefiguren mit Bravour.

Alle waren sichtlich stolz auf die gezeigte Leistung, allerdings mussten sich die Tänzerinnen und Tänzer nun gedulden, bis am Ende der Show der Publikumsliebling gewählt wurde.

Obwohl das STAC-Festival kein klassischer Wettbewerb ist, fieberten die Little Brilliants und die Rising Crystals der Siegerehrung jedes Mal gespannt entgegen.

Doch das Warten hatte sich gelohnt. Die Little Brilliants durften sich über einen tollen zweiten Platz freuen. Auch die Rising Crystals können sehr stolz auf ihre tänzerische Leistung sein!

Auch andere Meringer Gruppen zeigen ihre aktuellen Shows

Am Abend zeigten die Magic Diamonds bei der Fantastic Dance Show ihre aktuelle Show „Up in Space – Unsere Reise durchs Weltall“. Alle Hebefiguren und Tanzelemente konnten sicher auf die Bühne gebracht werden, und auch das Publikum feuerte die Tänzerinnen und Tänzer kräftig an. Dieser Wettbewerb stellte einen gelungenen Start für die noch kommenden Auftritte im Fasching dar.

Für die neue Saison freuen sich alle Showtanzgruppen des SV Mering über tanzbegeisterte männliche und weibliche Unterstützung. Daher wird am heutigen Freitag, 14. Februar, ein Probetraining für alle Interessierten angeboten. Trainiert wird in drei Gruppen: Little Brilliants (Kinder im Grundschulalter), Rising Crystals (elf bis 14 Jahre) und Magic Diamonds (ab 15 Jahre).

können sich gerne unter info@showtanz-mering.de oder über Facebook (Showtanz SV Mering) und Instagram (showtanz_mering) melden. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.

