Merings Ringer siegen bei der Heimpremiere

Gegen die Gäste aus Kempten kann sich das Team deutlich durchsetzen. Als Nächstes steht ein Auswärtskampf gegen einen ehemaligen Oberligisten an.

Von Peter Tränkl

Die Zuschauer waren begeistert, die Verantwortlichen hoch zufrieden. Soeben hatte das junge Meringer Team gegen die Gästemannschaft aus Kempten mit 21:7 gewonnen. „Der Teamzusammenhalt und die Unterstützung des Publikums waren gigantisch. Es macht einfach nur Spaß und der Erfolg gibt uns recht“, konstatierte Merings Zweiter Vorstand und Betreuer Korbinian Krupna.

Im Fliegengewicht übernahm Simon Sausenthaler sofort die Initiative und legte Valentin Brutscher nach einer Minute auf die Schultern (Stand 4:0 Mering). Im Schwergewicht zeigte Luca Gelb keinerlei Respekt vor Martin Spöttle. Mit einem sensationellen Überwurf brachte er die Halle zum Toben und sich selbst mit 6:4 in Führung. So ging es auch in die Pause. In Runde zwei ging Spöttle zunächst in Führung, ehe Luca wieder zum Ausgleich kam. Kurz vor dem Ende fiel dann die entscheidende Wertung zum 9:7 für den Gästeringer (Stand 4:1).

Der Gegner blieb die gesamte Zeit über gefährlich

In der Klasse bis 61 Kilogramm fuhr Merings Neuzugang André Spiekermann bei seinem ersten Kampf für den TSC gleich einen „Vierer“ ein. Noch vor der Pause stand der überlegene Punktsieg gegen Sebastian Egger fest (Stand 8:1). Sein ganzes Können musste Radoslaw Siejak beim 5:1 Punktsieg über Lukas Bückle in der Klasse bis 98 Kilogramm aufbieten. Der Kemptener hielt die gesamte Kampfdauer voll dagegen und blieb dabei die gesamte Zeit über gefährlich (Stand 10:1).

Moritz Zeitler beherrschte in der Klasse bis 66 Kilo seinen Kontrahenten deutlich. Zur Pause lag er bereits mit 6:0 Punkten in Führung. Diese baute er nach sechs Minuten bis auf 16:6 aus (Stand 13:1). Eine eher unerwartete Niederlage musste Niklas Guha gegen Axel Bückle in der 86-Kilo–Klasse hinnehmen. Als Niki bereits mit 6:0 in Führung lag, nutzte der Kemptener eine kleine Unachtsamkeit zum Schultersieg (Stand: 13:5). Mit 5:0 Punkten siegte Bene Rieger nach sechs Minuten gegen den äußerst passiv agierenden Libor Milichovsky in der Klasse bis 71 Kilo. Ein ums andere Mal musste der Kemptener in die Bodenlage, verteidigte dort aber sehr geschickt (Stand 15:5). Keine Chance ließ Bartosz Sofinski seinem Gegner im Kampf bis 80 Kilo. Nach einer „Zange“ lag Felix Bückle nach zwei Minuten auf den Schultern (Stand 19:5).

In Runde eins des 75-Kilogramm-Freistils dominierte Lukas Grundler seinen Gegner klar und führte zur Pause verdient mit 9:4 Punkten. Runde zwei gehörte dann dem Gast. Eine Aktion nach der anderen brachte Dejan Bakic durch und siegte am Ende mit 14:11 (Stand 19:7). In 75 Kilo Greco unterstrich Nico Winter erneut seine gute Form. Er beherrschte Michael Endres klar und sicherte sich nach sechs Minuten mit 6:2 einen ungefährdeten Punktsieg. Endstand 21:7.

Gelungener Saisonstart für die Meringer

Mit der maximalen Ausbeute von vier Punkten aus zwei Kämpfen haben Merings Ringer einen gelungenen Saisonstart hingelegt. „Es ist super anzusehen, wie sich die Jungs gegenseitig motivieren und sich sehr gut in die Liga eingefunden haben. Sie zeigen kämpferisch und taktisch echt starke Leistungen“ sagte Dominik Ringenberger.

Diese zu bestätigen, gilt es am kommenden Samstag beim Auswärtskampf in Mietraching. Die Niederbayern starteten letztes Jahr noch in der Oberliga und haben ihre ersten beiden Kämpfe ebenfalls gewonnen. Der TSC setzt wieder einen Fanbus ein und freut sich über zahlreiche Unterstützer. Abfahrt ist um 15 Uhr am Marktplatz in Mering.

