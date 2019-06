vor 18 Min.

Michelle Schönfeldt vom TSV Friedberg trumpft auf

Die Friedbergerin glänzt in ihrer Altersklasse auf der Langbahn. Auch Thomas Schmeikal schafft es in Rosenheim durchgängig auf Medaillenplätze.

Von Irene Nell

Während der Nachwuchs der Friedberger Schwimmabteilung sein Können beim Nachwuchsschwimmfest in Nördlingen unter Beweis stellte, weilten die Älteren drei Tage mit ihren Trainern Manuela Spörl und Nicole Müller in Rosenheim beim 30. Internationalen Langstreckenschwimmen. Am top besetzten Wettkampf mit Startern aus Österreich, Italien und der Schweiz waren auch Teams aus Hamburg vor Ort. Die weite Anreise nehmen viele Teams für die selten ausgetragenen Langstrecken 400, 800 oder sogar 1500 Meter in Kauf.

Bei fünf Starts ungeschlagen

Auf der 50-Meter-Langbahn im Rosenheimer Freibad glänzte Michelle Schönfeldt in der Altersklasse AK45. Bei allen fünf Starts blieb sie ungeschlagen. In der Entscheidung über 1500 Meter Freistil schwamm sie in einer Zeit von 23:26,36 Minuten sogar aufs oberste Treppchen. Auch in den weiteren Freistil-Wettkämpfen über 800, 200 und 100 Meter, sowie in der 200 Meter Rückenlage griff sie nach der Goldmedaille. Mit dieser hervorragenden Bilanz gewann sie die Pokalwertung in ihrer Altersklasse.

Simon Stengl konnte in der AK 20 die 100 Meter Freistil in 57,85 Sekunden beenden, was ihm ebenfalls die Goldmedaille einbrachte. Bei sieben weiteren Starts erreichte Simon Stengl jeweils den zweiten Schlussrang, der ihm über 400 Meter den Einzug ins internationale Finale ermöglichte. Dieses konnte der Friedberger auf dem guten sechsten Platz beenden.

Immer auf den Medaillenrängen

Durchgängig in die Medaillenränge schaffte es im Jahrgang 2003 Thomas Schmeikal. Mit insgesamt sieben Podesträngen, darunter zwei ersten Plätzen, gehörte er zu den erfolgreichsten Schwimmern im Team. Seinen Siegeslauf über 100 Meter Schmetterling beendete er in 1:07,97 Minuten.

In der Wertung der Jahrgänge 2000/2001 gelang dem 18-jährigen Michael Geppert dreimal der Sprung aufs Podest. Über jeweils 100 Meter Rücken und Schmetterling durfte er sich zweimal mit der Silbermedaille belohnen lassen.

Auch die weiteren Schwimmer des TSV Friedberg, Lisa Auer, Niklas Clauditz, Weda Kujawa, Simone Limmer, Antonia Mayr, Michael Meidinger, Lukas Nagel, Jana Sara Niedzwiedski, Rosa Seebauer, Philipp Tränkner, Martin Wetzel und Emily Winter freuten sich über den etwas anderen Langbahn-Wettkampf mit internationaler Beteiligung und Übernachtungen in der örtlichen Turnhalle.

