Mit Freude zum Deutschland Cup

Der TSV beim Regio Cup Süd in Sersheim: (von links) Norina Schmauz, Melanie Prechtl, Elisabeth Schulmann, Maria Michailov und Simone Isopp.

Beim Regio Cup Süd qualifizieren sich drei Friedbergerinnen im Einzelwettkampf für die nächste Aufgabe. Wie die Sportlerinnen in Sersheim überzeugen.

Von Werner Miller

Im Gymnastik-Einzelwettkampf haben sich in Sersheim drei weitere Sportlerinnen des TSV Friedberg zum Deutschland Cup in Höchst im Odenwald qualifiziert.

In Topform befinden sich derzeit die Gymnastinnen. Das bewiesen sie nun auch beim Regio Cup Süd, der in Sersheim in Baden-Württemberg stattfand. Gleich fünf junge Friedbergerinnen aus der Sparte Rhythmische Gymnastik starteten dort im K-Einzelwettkampf. Dabei kamen bei den Übungen der K8 und K9 die Handgeräte Keule und Band, bei der K10 zusätzlich der Ball zum Einsatz.

Ziel war es, neben der K-Gruppe mit Elisabeth Schulmann, Carina Eberlein, Nicole Eberlein, Elena Enderle und Norina Schmauz, die sich bereits Anfang März zum Deutschland Cup qualifiziert hatte, auch im K-Einzelwettkampf zu bestehen. Das gelang drei von fünf Mädchen. In der K8 (zwölf bis 14 Jahre) war Elisabeth Schulmann am Start. Mit zwei sehr ausdrucksstarken und sauber geturnten Übungen wiederholte sie ihren Erfolg vom Vorjahr, wurde Zweite mit zwei Zehntel Punktedifferenz zum ersten Platz und sicherte sich damit die Qualifikation.

In der K9 (15 bis 17 Jahre) turnten Melanie Prechtl und Norina Schmauz. Melanie schaffte dabei einen guten elften Platz, erreichte damit jedoch die Qualifikation nicht. Norina dagegen konnte sich mit ihrem fünften Platz als Zweite der Friedbergerinnen weiterqualifizieren.

In der höchsten und Königsklasse der K10 (18 Jahre und älter) waren Simone Isopp und Maria Michailov am Start. Mit viel Willenskraft hielt Simone einer Erkältung stand und bot mit drei sehr präzisen Übungen eine blendende Vorstellung. Der Lohn war der zweite Platz. Damit holte sie sich als Dritte der Friedbergerinnen die Qualifikation zum Deutschland Cup. Sie verbesserte damit auch das Ergebnis zum Vorjahr um einen Platz.

Jedoch erreichte Maria nur den neunten Platz und darf an der Reise nach Höchst im Odenwald, wo der Wettkampf vom 15. bis 17. Juni stattfindet, nicht teilnehmen.

