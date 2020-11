vor 51 Min.

Mittermaier kommt aus Mering: Laimering landet Transfercoup

Christoph Mittermaier schließt sich dem FC Laimering an.

Der A-Klassist FC Laimering-Rieden verpflichtet mit Christoph Mittermaier einen Hochkaräter. Warum sich der Abwehrspieler vom SV Mering dem FCL anschließt.

Von Sebastian Richly

Dem FC Laimering-Rieden ist ein echter Transfercoup gelungen. Künftig schnürt Christoph Mittermaier die Schuhe für den A-Klassisten. Der Abwehrspieler kommt vom Landesligisten SV Mering und soll die Defensive des FCL verstärken.

Abteilungsleiter Josef Ankner freut sich über den Neuzugang: „Das ist für uns ein absoluter Glücksfall. Christoph ist mit einigen Spielern aus der Mannschaft befreundet. Er ist privat und beruflich sehr eingespannt und kann den Aufwand für die Landesliga nicht mehr aufbringen.“ Mittermaier war beim MSV absoluter Stammspieler. Insgesamt kam der 28-Jährige 22-mal in der Landesliga Südwest zum Einsatz. Zuvor spielte er sogar eine Spielzeit für den TSV Schwabmünchen in der Bayernliga Süd.

Torjäger Markus Gärtner verlässt SV Mering

Bekannt ist der Defensivspezialist vor allem beim FC Stätzling. Viele Jahre war Mittermaier beim FCS in Bezirks- und Landesliga am Ball. Nach dem Abstieg 2018 zog es ihn weiter nach Schwabmünchen. Künftig kann der Verteidiger in der A-Klasse Ost sein Können zeigen. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Trainer Michael Baumeister und Co-Trainer Marvin Gaag, die er noch aus gemeinsamen Tagen aus Stätzling kennt.

Nach Torjäger Markus Gärtner ist Mittermaier bereits der zweite Abgang in der Winterpause für den SV Mering. Gärtner schließt sich künftig dem TSV Meitingen an (wir berichteten).

