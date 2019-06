19.06.2019

Mixed-Team schafft die Qualifikation

TSV Dasing belegt beim Kreispokal in Kühbach den zweiten Platz und darf nun zum Bezirkspokal fahren

Von Maria Sedlmeir

Der Kreispokal der Stockschützen im Mixed-Wettbewerb wurde in zwei Gruppen mit jeweils neun Mannschaften in der Kühbacher Stocksporthalle ausgespielt. Die ersten drei jeder Gruppe erhielten die Berechtigung, Anfang Juli im Bezirkspokal anzutreten. Der TSV Dasing ging mit der Formation Maria Sedlmeir, Angelika Fuß, Wendelin Röhrle und Ernst Mayr an den Start.

Das erste Spiel mussten die Dasinger gegen den TSV Kühbach II bestreiten, was sie mit 12:8 für sich entscheiden konnten. Spiel zwei gegen ESV Gersthofen gewannen die Spieler des TSV Dasing klar mit 31:3.

Klare Siege nach zwei Niederlagen

Die nächste beiden Partien wurden unglücklich verloren. Das Match gegen den ESC Weißenhorn endete mit 15:19 aus Dasinger Sicht und gegen den TSV Binswangen lautete der Spielstand am Ende 10:16.

Doch die folgenden Spiele konnte das Mixed-Team wieder klar für sich gewinnen. Gegen den SV Untermeitigen mit 19:13, gegen die DJK Sandizell 22:10 und gegen den AS Griesbeckerzell sehr deutlich mit 27:3 Punkten. Am Ende belegten das Dasinger Mixed-Team den zweiten Platz mit 10:4 Punkten hinter dem ESC Weißenhorn.

