Sturm-Pilot holt den Titel

Marcel Stauffer vom Kissinger Team gewinnt Nachwuchsserie

Mit Marcel Stauffer verpflichtete das Sturm Racing Team aus Kissing Anfang dieser Saison eines der größten Talente Österreichs für die ADAC Youngster Cup Serie. Mit Teilnehmern aus ganz Europa, Südafrika und Russland gehört der Wettbewerb zu den wichtigsten Nachwuchsserien Europas. Seinen ersten Titel in Österreich holte der junge Salzburger in der 85-ccm-Klasse bereits 2014. Trotz vier Titeln in der Heimat und erfolgreichen Teilnahmen an internationalen Rennen sowie Serien hatte sich der internationale Durchbruch aufgrund einiger Verletzungen immer noch verzögert. Das Team aus Bayern glaubte an Stauffer und holte ihn ins Team.

Gleich beim ersten Rennen in Bielstein kletterte Stauffer aufs Podium und zeigte mit Platz zwei seine Klasse. Bei den folgenden Sandrennen in Dreetz und Fürstlich Drehna machte Stauffer genauso weiter und war bei jedem Rennen auf dem Podium zu finden. Zum Finale in Reutlingen (Baden-Württemberg) reiste Stauffer mit zehn Punkten Rückstand auf den Tabellenführer an. Bei aber noch 75 zu vergebenden Punkten und auf Hartboden war das eine machbare Sache. In Training und Qualifikation war der 20-Jährige in allen Sessions Schnellster.

Im ersten Rennen am Samstag fuhr er, nach ein paar kleineren Fehlern, taktisch klug und sicher den dritten Platz nach Hause. Sein Hauptgegner brachte einige Plätze weiter hinten weniger Punkte ins Ziel. Beim zweiten Rennen hatte Stauffer einen guten Start und holte einen ungefährdeten Sieg. Dadurch kletterte er auf Platz eins und ging als Gesamtführender in den entscheidenden Lauf. Der Sturm-Pilot holte sich am Start die Führung. Nach einem Konzentrationsfehler verlor er einige Plätze, rappelte sich dann aber wieder auf. Stauffer fuhr noch auf Platz acht vor, was den Gesamttitel bedeutete. (AZ)