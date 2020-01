vor 48 Min.

Nach 22 Jahren gibt’s in Hörmannsberg wieder eine Königin

Bei den Birkhahnschützen gelingt Katarzyna Müller mit einem 74-Teiler der beste Tiefschuss. Der älteste Teilnehmer ist 84 Jahre alt. Auch Ehrungen stehen auf dem Programm.

Von Thomas Dosch

Lange mussten die Birkhahnschützen aus Hörmannsberg warten, bis sich wieder einmal eine Frau die Königswürde sicherte. Nach 22 Jahren beendete Katarzyna Müller die Vorherrschaft der Männer und durfte sich als Schützenkönigin auszeichnen lassen.

Bei den Birkhahnschützen Hörmannsberg standen im Rahmen der Weihnachtsfeier Königsproklamation und Ehrungen an. Schützenmeister Thomas Dosch nahm nach seinen Grußworten gemeinsam mit Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer die Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder vor.

Sie wurden ausgezeichnet

Für 50 Jahre: Mathilde Rieger, Jakob Schmaus und August Steinhart.

Für 40 Jahre: Mathias Süßmair.

Für 25 Jahre: Thomas Steinhart.

Danach folgte die mit Spannung erwartete Königsproklamation. Schützenmeister Thomas Dosch freute sich darüber, dass sich auch viele Großkaliber Schützen am Königsschießen beteiligt und dabei noch gute Ergebnisse erzielt hatten. „Vielleicht sollten die alle mal bei den Luftgewehr-Schützen anfangen“, meinte Dosch.

Jugendkönig wurde mit einem 88-Teiler Kilian Dosch vor seinem Cousin Niklas Dosch. Diese beiden tauschten in dieser Wertung einfach einmal wieder die Plätze. In der Schützenklasse errang nach über 22 Jahren wieder mal eine Frau die Königswürde: Katarzyna Müller siegte mit einem 74-Teiler vor Philipp Dosch, der mit einem 96-Teiler den zweiten Platz belegte.

Tolle Ergebnisse bei den Auflageschützen

Das Auflageschießen erfreut sich auch in Hörmannsberg sehr großer Beliebtheit, sodass auch die älteren Mitglieder sich entschlossen, am Königsschießen teilzunehmen. Der älteste Teilnehmer war über 84 Jahren alt. Auflagekönig wurde Leonhard Winterholler mit einem bemerkenswerten 8-Teiler, auf dem zweiten Rang landete Werner Menhart, der einen 25-Teiler vorweisen konnte. In seiner Abschlussrede ließ Schützenmeister Thomas Dosch das Jahr kurz Revue passieren. Sein Dank galt allen, die den Verein unterstützt hatten – vor allem aber den aktiven Schützen und Fahnenträgern. Ganz besonders bedankte er sich bei den Böllerschützen, die ja ihr 30-jähriges Bestehen feiern konnten und hierzu ein Gauböllertreffen ausrichteten.

Zum Abschluss kamen dann noch alle Gäste auf ihre Kosten. Dank Wurstschätzen und Tombola konnte mancher noch ein Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen.

