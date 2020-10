09.10.2020

Nach Platzverweis - Friedberg bricht im Kellerduell ein

Plus Der TSV Friedberg bricht nach der Pause im Sechs-Punkte-Spiel gegen Babenhausen ein. Grund ist eine unnötige Aktion. Der FC Stätzling siegt in Unterzahl.

Enttäuschung herrscht beim TSV Friedberg nach der Pleite gegen Babenhausen, während die Stätzlinger sich zum Sieg kämpfen.

Mit einem Sieg gegen den direkten konkurrenten TSV Babenhausen hätte der TSV Friedberg nicht nur am Gegner vorbeiziehen, sondern auch die Abstiegsränge verlassen können. Am Ende ging das so wichtige Sechs-Punkte-Spiel aber mit 1:6 verloren. Dabei begann die Partie vielversprechend. Marko Mladenovic erzielte die frühe Führung für die Gastgeber. Auch in der Folge waren die Hausherren spielbestimmend und hätten das ein oder andere Tor nachlegen müssen. Dann konnte sich Friedbergs junger Torhüter Julian Lippmann, der noch für die U19 spielt, nur durch ein Foul helfen. Den fälligen Strafstoß parierte der Nachwuchskeeper aber glänzend. Der Vorsprung hielt auch bis kurz vor der Pause, ehe Marcel Kössinger per Freistoß ausglich. Zerfahren kamen beide Mannschaften aus der Kabine. Die Abspielfehler häuften sich und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel stand plötzlich Martin Moroz ganz frei vor Lippmann und blieb eiskalt. Nur wenige Minuten später war die Partie dann mit der Ampelkarte für Philipp Boser entschieden. Der Friedberger war bereits verwarnt und handelte sich durch eine unnötige Aktion Gelb-Rot ein. „Danach war Babenhausen einfach cleverer. Das war der Knackpunkt, bis dahin war es ein ausgeglichenes Spiel“, stellte der Zweite Abteilungsleiter Stefan Reisinger fest. Innerhalb von 13 Minuten erhöhte Babenhausen anschließend auf 5:1. Friedberg versuchte es, wurde aber nicht mehr gefährlich. Mit dieser hohen Pleite schwindet auch die Hoffnung beim Team von Trainer Markus Specht auf den Klassenerhalt. Der Aufsteiger liegt zwar nur zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer, hat aber auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen als die Konkurrenz. (sry-)

TSV Friedberg Lippmann, Boser, Franz, Seifert, Mladenovic, Rajc, Bytyqi, Bunk, Pietruska, Bür, Makowski Tore 1:0 Mladenovic (13.), 1:1 Kössinger (44.), 1:2 Moroz (55.), 1:3 Kössinger (61.), 1:4 Ademi (66.), 1:5 Moroz (72.), 1:6 Reinert (90.) Gelb-Rot Boser (59./TSV Friedberg) Zuschauer 120

Stätzling kämpft in Unterzahl

Mit einem Kraftakt konnte der FC Stätzling beim 2:1-Erfolg drei Punkte aus Hollenbach entführen. Die rund 200 Zuschauer sahen eine flotte erste Halbzeit. Bereits nach zwei Minuten hatte Sebastian Kraus nach Steilpass von Maximilian Heiß die Führung auf dem Fuß, aber er fand seinen Meister in TorhüterJozo Derek. In der neunten Minute gab es Aufregung im Stätzlinger Strafraum, denn eine Freistoßflanke landete plötzlich im Tor. Der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits. Im Gegenzug fiel dann die Stätzlinger Führung, als Heiß einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Nachdem ein Schuss von Kraus abgeblockt wurde, verwertete Dominik Graf den anschließenden Eckball per Kopf zum 2:0. Zehn Minuten später konnte Daniel Hadwiger einen Fehler im Aufbauspiel im letzten Moment noch wettmachen. Die Gastgeber drängten auf den Anschluss und hatten bei einem wuchtigen Kopfball Pech. In der 33. Minute verwandelte Christoph Burkhard einen Foulelfmeter. In der hektischen Phase vor der Pause dann Aufregung im Stätzlinger Lager. Nach einem Laufduell zückte der Schiedsrichter Rot gegen Stefan Reinthaler wegen einer angeblichen Notbremse. Nach dem Seitenwechsel zog sich der FCS zurück und verlegte sich aufs Kontern. Mit etwas Glück und Keeper Daniel Mrozek überstanden die Stätzlinger das Anrennen. (bidi)

FC Stätzling Mrozek, Hadwiger, Kraus (46. Tutschka), Odeleye, Widmann (ab 93. Geldhauser), Heiß, Semke (ab 46. Manfreda), Adldinger, Graf, Reinthaler, Mert (ab 62. Losert) Tore 0:1 Heiß (10./FE), 0:2 Graf (13.), 1:2 Burkhard (33./FE) Zuschauer 200 Rot Reinthaler (FCS/43. Notbremse)

