Nach Saisonabbruch: So geht es bei den heimischen Schützen weiter

Plus Der Bezirk bricht die Saison ab. Warum das besonders die Meringer Kleinkaliberschützen betrifft und wie es im Gau Friedberg weitergeht.

Von Sebastian Richly

Der März läutet normalerweise die heiße Phase der Saison bei den heimischen Schützen ein. Dann entscheidet sich, wer Meister wird und wer absteigen muss. Freud und Leid können dabei ganz eng beieinander liegen. Im Moment sind die Schießstände aber verwaist. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Bei den höherklassigen Schützen wurde die Saison bereits für beendet erklärt. Besonders bitter ist diese Tatsache für die Kleinkaliberschützen aus Mering.

Groß war die Freude nach der Rückkehr in die Oberbayernliga-West. Doch die Euphorie nach dem Aufstieg war schnell verflogen. Immerhin einen Schießtag gab es für die Meringer. Ausgerechnet vor dem Höhepunkt der Saison, dem Heimwettkampf, stiegen die Inzidenzzahlen. Die Meringer sagten den Wettkampf schweren Herzens ab und schon bald darauf wurde die Saison pausiert. Dass es nun gar nicht mehr weitergeht, überrascht Merings Zweiten Schützenmeister Florian Hirschberger nicht: „Damit haben wir gerechnet, weil die Pause jetzt eben schon sehr lang war.“

Geplant ist, dass die neue Saison der Schützen im Oktober beginnt

Gerade zeitlich würde es keinen Sinn mehr machen, die Saison noch durchzuziehen. „Einzelwettbewerbe sollen stattfinden und dann würden wir von einem Schießen zum nächsten hetzen – das ist für Amateure kaum möglich“, erklärt Hirschberger, der dennoch auf eine baldige Rückkehr an den Schießstand hofft: „Klar, denn sowohl das sportliche als auch das kameradschaftliche fehlt schon sehr. Das darf man in einem Schützenverein nicht unterschätzen.“

Ob die neue Saison wie geplant im Oktober beginnen kann, weiß Hirschberger nicht, für die Kleinkalberschützen gibt es aktuell dringendere Fragen. „Zunächst müssen die personellen Entscheidungen auf der Jahreshauptversammlung geklärt werden, erst dann können wir uns mit dem Sportlichen befassen“, so Hirschberger, der klarstellt: „Vor drei Jahren war es eher eine Übergangslösung. Einen Schützenverein zu führen, verlangt den Amtsträgern viel ab. Wir müssen schauen, wie wir das in Zukunft regeln können.“ Die Corona-Pandemie mache die Situation diesbezüglich nicht einfacher. Ebenfalls zwei Mal an die Schießstände trat die SG Ried in der Bezirksliga Nordwest. Gar keinen Rundenwettkampf hatten die Luftpistolenschützen von Elf und Eins Freienried. Die Saison in der Oberbayernliga Nordwest hätte im November beginnen sollen, durch den Lockdown war es für die Freienrieder vorbei, ehe es überhaupt angefangen hatte.

Gau Friedberg: Das sagt der Gauschützenmeister

Auch für die Schützen im Gau Friedberg ist die Saison nun beendet, wie der Erste Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer auf Nachfrage bestätigt: „Wir haben alles versucht, aber es macht einfach keinen Sinn. Das ist schade, aber man muss das akzeptieren.“ Im Gegensatz zu anderen Gauen einigte man sich in Friedberg auf Fernwettkämpfe. Immerhin zwei Durchgänge des Rundenwettkampfes konnten so im Oktober geschossen werden. Nun wurde die Saison wie schon im Bezirk abgebrochen. Maschenbauer: „So sehr wir unseren Sport lieben, müssen wir uns hinten anstellen. Die Gesundheit geht vor, auch wenn man an den Schießständen sicher sehr gut die Hygienevorschriften einhalten hätte können.“

Auf- und Absteiger werde es keine geben. „Die Einteilung bleibt bestehen. Im Oktober geht es dann hoffentlich mit der neuen Schießzeit weiter“, so Maschenbauer, der weitere Probleme sieht: „Die meisten Vereine konnten keine Versammlungen abhalten. Das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Uns geht es mit der Gauversammlung nicht anders. Wir haben zum Glück keine Neuwahlen.“

Immerhin gibt es Pläne für eine bayerische Einzelmeisterschaft, wie Maschenbauer sagt. „Falls es eine Qualifikation geben wird, werden wir diejenigen Schützen aus dem Gau nominieren, die eine Chance haben.“ Höchstleistungen könne man aber nicht erwarten: „Beim Schießen ist es wie bei anderen Sportarten auch. Das Training ist unheimlich wichtig. Je besser ein Schütze schießt, umso mehr merkt man, wenn er lange nicht trainiert hat“, so der Gauschützenmeister. An den Ergebnissen werde man die lange Pause merken.

