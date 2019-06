vor 35 Min.

Nachwuchs-Event beim TSV Dasing

David Enderle und die E-Junioren des TSV Dasing sind am Sonntag beim 2. Kaufland-Soccer-Cup in Dasing mit am Start.

Ein Vorrunden-Turnier des Kaufland-Soccer-Cups findet an der Autobahn statt. In ganz Bayern sind 80 E-Junioren-Teams dabei. Schöne Preise locken.

Von Reinhold Rummel

Am Sonntag, 30. Juni, ist es endlich soweit: Der Kaufland-Soccer-Cup geht in eine neue Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr startet am Wochenende erneut die attraktive Turnierserie für U11-Junioren, die vom BFV und Kaufland veranstaltet wird. Eines der vier Vorrunden-Turniere findet auf der Sport- und Freizeitanlage in Dasing statt. Das große Finale geht am 21. Juli beim FC Gerolfing über die Bühne.

Gelungene Premiere

2018 feierte der Kaufland-Soccer Cup- eine gelungene Premiere. Die fünf Turniere wurden bestens angenommen. Und die Startplätze für die Neuauflage waren im Frühjahr heiß begehrt. Schon wenige Stunden nach Anmeldebeginn waren alle Startplätze ausgebucht. Für die teilnehmenden Teams geht es nicht nur um den großen Wanderpokal, den sich 2018 der FC Stätzling sicherte, sondern auch um einen absoluten Top-Preis: Die Gewinnermannschaft erhält auch heuer wieder eine kostenlose Turnierreise in den Süden Europas, die Turnierpate Kaufland komplett übernimmt. Beim TSV Dasing treten am Sonntag ab 10 Uhr 16 Mannschaften in vier Vierergruppen gegeneinander an. Gespielt wird zunächst im Modus Jeder gegen Jeden, die Spielzeit beträgt einmal zwölf Minuten.

Die drei Erstplatzierten kommen in die Endrunde

Die beiden besten Teams pro Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, die Plätze drei und vier jeder Gruppe spielen in der Trostrunde die weiteren Plätze aus. Ab dem Viertelfinale geht es im K.o.-Modus weiter, wobei alle Platzierungen ausgespielt werden. Aus allen vier Gruppen qualifizieren sich die drei Erstplatzierten für das Finale am 21. Juli in Ingolstadt. Dort komplettieren der Ausrichter FC Gerolfing, zwei Wildcard-Vereine sowie die gesetzten Nachwuchsleistungszentren SSV Jahn Regensburg und SpVgg Unterhaching das Teilnehmerfeld.

Das Eröffnungsspiel in Dasing bestreiten der gastgebende TSV Dasing gegen den TSV Rain um 10 Uhr auf Feld eins, sowie der TSV Ettringen zeitgleich auf Platz zwei gegen den SV Unterdiessen.

Die E-Junioren des FC Stätzling gewannen letztes Jahr die den Premiere des Soccer-Cups durch ein 1:0 im Finale gegen den TSV Weißenburg. Die Stätzinger erhielten so auch den Hauptpreis und durften im Frühsommer in Kroatien beim Istra-Cup teilnehmen. Auch dort trumpften die Grün-Weißen auf und holten sich durch einen Finalsieg im Elfmeterschießen den Cup. Neben dem Titelverteidiger und dem Gastgeber wird aus der Region noch der SV Ottmaring am Start sein. Das Teilnehmerfeld komplettieren der TSV Rain, TSV Ettringen, SV Unterdiessen, TSG Thannhausen, TSV Meitingen, BSK Neugablonz, VfB Eichstätt, TSV Mindelheim, DJK Hochzoll, TSV Peiting, SV Zuchering, TV Waal, SpVgg Kaufbeuren.

Tore für die Sozialstiftung

Nicht nur die Spieler und Fans werden sich beim Turnier in Dasing über Tore freuen dürfen. Eine offensive Spielweise wird doppelt belohnt, denn Kaufland spendet pro erzieltem Treffer bei diesem Turnier zehn Euro für die BFV-Sozialstiftung. Somit werden direkt Vereine und Vereinsmitglieder in Notsituationen unterstützt.

Daneben wird um das Turnier ist für die Kids und auch die Zuschauer ein breites Rahmenprogramm geboten: bei Hüpfburg, Torwand, Dribbling-Parcours und Torschussmessanlage wird es keinem langweilig.

Kaufland belohnt jeden Spieler mit einer Medaille, einem Erinnerungs-T-Shirt sowie einem Willkommens-Paket.

