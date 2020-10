17:30 Uhr

Nachwuchs-Kanute Julian Lindolf holt Bronze bei U23-EM

Plus Julian Lindolf holt bei U23-EM eine Medaille. Welche Ziele der 19-Jährige hat und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie für den angehenden Sportsoldaten hat.

Von Anna Faber

Julian Lindolf profitiert von einem Nachteil: Der Friedberger Slalom-Kanute durfte im März und April aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht auf der Augsburger Olympiastrecke trainieren. Seine Konkurrenten, die teilweise dem Perspektivkader angehören und eine Ausnahmegenehmigung bekommen hatten, allerdings schon. Am Ende aber freute sich der Friedberger über eine EM-Medaille.

„Ich habe dann sechs Wochen lang Ausdauer auf dem Lech trainiert“, erzählt Lindolf. „Das hat mir aber gar nicht wehgetan. Die gute Kondition hat mir danach im Trainingsaufbau sehr geholfen.“ Der Lohn für seine harte Arbeit: Anfang September qualifizierte sich der 19-Jährige mit seinem Canadier überraschend für die U23-Europameisterschaft. „Damit hätte ich in diesem Jahr noch nicht gerechnet. Ich wollte vorne mitfahren, aber dass ich dann auch so deutlich ins Team fahre, hätte ich nicht gedacht.“

Im polnischen Krakau holte Lindolf zusammen mit Florian Breuer und Lennard Tuchscherer die erhoffte Bronzemedaille im Canadier Einer der Herren. Im Einzel verpasste Lindolf das Finale der besten Zehn knapp.

Friedberger Kanute will Sportsoldat werden

Ein weiterer Erfolg: Seit September ist der Friedberger bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. „Als Sportsoldat ist es mir möglich, den Sport an vorderste Stelle zu stellen und mich komplett auf das Training zu konzentrieren“, erklärt der Friedberger. Im November muss der Kanu-Profi die Grundausbildung in Hannover absolvieren. Für Sportsoldaten ist diese aber anstatt drei Monate nur vier Wochen lang. Danach geht es für ihn in Augsburg mit der Vorbereitung auf die kommende Saison los.

„Nächstes Jahr möchte ich wieder die Qualifikation für das U23-Team schaffen“, sagt Lindolf. Der Sportler plant langfristig: Er will in den nächsten Jahren den Sprung in das Senioren-Team schaffen. „Ich möchte mal an den Olympischen Spielen teilnehmen.“ Dafür trainiert er nun mit dem erfahrenen Canadier-Bundestrainer Sören Kaufmann.

Beruflich macht er sich keinen Druck. Erst in diesem Jahr hat Lindolf seinen Abschluss an der Fachoberschule Friedberg gemacht. „Ich überlege, Physiotherapie zu studieren, aber das fange ich frühestens in einem Jahr an.“ Es gäbe dann auch die Möglichkeit, eine Laufbahn bei der Bundeswehr anzustreben. Lindolf ist mit zwei älteren Schwestern in Friedberg aufgewachsen. Wassersport hat in der Familie schon immer eine Rolle gespielt: Im Urlaub gehen sie regelmäßig tauchen. Gemeinsam waren sie schon in Ägypten im Roten Meer, auf Malta und auf den Kanaren.

Mit sechs Jahren hat sich Lindolf beim Schnorcheln im Autobahnsee in Augsburg zum ersten Mal in ein Kanu gesetzt. „Danach habe ich meiner Mama gesagt, dass ich das im Verein machen möchte“, erklärt der Kanute. Außerdem ist er früher beim TSV Friedberg geschwommen. Dort habe ihm jedoch die Abwechslung gefehlt. „Das ist immer der gleiche Ablauf, immer dieselbe Bahn hin und zurück“, erzählt Lindolf. „Kanuslalom ist anders: Es gibt viele unterschiedliche Strecken.“ Auch von seiner Körpergröße (1,70 Meter bei 71 Kilogramm) sei er im Kanuslalom besser aufgehoben: „Beim Schwimmen müsste man größer sein, um erfolgreich zu sein.“

Äußerst erfolgreich: Der Friedberger Canadier-Spezialist Julian Lindolf. Bild: Jürgen Lindolf

Kanusport: So geht es für Julian Lindolf nach Corona weiter

Also entschied sich der Friedberger für das Wildwasser. Mit neun Jahren nahm er an seinem ersten Wettkampf teil. Mit 14 Jahren erzielte er dann den ersten großen Erfolg: In Berlin wurde er im Canadier Zweiter bei den deutschen Schülermeisterschaften. „Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich vorne mitfahren kann.“ 2018 schafft er mit 17 Jahren den Sprung in die Juniorennationalmannschaft und im vergangenen Jahr wurde er mit dem Team Vizeweltmeister seiner Altersklasse.

Durch den Kanusport hat Lindolf schon viele Länder bereist. Um sich im Wildwasser zu entwickeln, sei es wichtig, auf vielen verschiedenen Kanälen zu trainieren. „Man kommt viel rum.“ Vor allem in Europa ist Lindolf mit seinem Canadier schon viel gereist: Frankreich, Italien, Tschechien, Slowakei, Slowenien und jetzt Polen.

In diesem Jahr konnte der Friedberger aufgrund der Corona-Pandemie nur begrenzt reisen: Die internationale Wettkampfsaison wurde auf den Herbst verschoben, der Vorbereitungslehrgang für die EM nach Leipzig verlegt.

Wenn es Corona wieder zulässt, möchte er mit seinem Boot auch andere Kontinente bereisen. In den Wintermonaten flüchten die Wassersportler häufig in die Wärme. „Australien wäre mal cool“, so der 19-Jährige. In Sydney steht die Kanustrecke, die für die Olympischen Spiele 2000 erbaut wurde. „Vielleicht kann ich das mit Tauchen am Great Barrier Reef verbinden.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen