Nachwuchs kämpft in Rehling um die Titel

Jugendkreismeisterschaft startet am Mittwoch. Gespielt wird bei vier Vereinen

Rund 100 Spieler messen sich ab Mittwoch bei den Tennis-Jugendkreismeisterschaften, die gleich von vier Vereinen ausgetragen werden: Gespielt wird auf den Plätzen des TSV Rehling, der DJK Stotzard, des TSV Aindling und der DJK Willprechtszell bis Sonntag.

Die Finalspiele finden zum großen Teil in Rehling statt, Kleinfeld- und Midcourt werden in Stotzard am Donnerstag und Freitag gespielt. Die Doppel sind erst am Wochenende dran, Meldeschluss ist am Freitag 18 Uhr. Bislang haben sich rund 30 Paare angemeldet. Auf den Anlagen treten Spieler von der U9 bis zur U18 an, wobei die meisten Starter bei der U14 gemeldet wurden, sowohl bei den Buben als auch bei den Mädchen. In anderen Klassen sind so wenige Spieler am Start, dass hier kein K.o.-System, sondern in einer Gruppe Jeder-gegen-Jeden gespielt wird. So etwa bei der weiblichen U18, in der nur vier Spielerinnen gemeldet sind.

Der Favorit kommt aus Aichach

Turnierleiter Markus Eberwein, Abteilungsleiter beim TSV Rehling, ist dennoch zufrieden mit den Rückmeldungen. „Wir hatten zwar im Vorjahr 120 Meldungen, aber es ist ja auch bereits das erste Ferienwochenende – das macht schon etwas aus“, so Eberwein, der hofft, dass das Wetter hält: „Es wird sehr heiß, weshalb wir die Spiele etwas mehr in den Abend rein verlegt haben. Am Samstag gewittert es hoffentlich nicht zu stark.“ Wenn doch, müssten die Partien am Sonntag nachgeholt oder sogar in der Halle ausgetragen werden. Pro Verein sind laut Eberwein rund zehn Helfer im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf des Turniers zu gewährleisten: „Wenn einer Probleme hat, helfen die anderen Vereine zur Not“, so Eberwein. Bereits 2011 richteten die vier Vereine vom Lechrain eine Kreismeisterschaft aus. Eberwein: „Da jeder nur vier Plätze zur Verfügung hat, müssen wir zusammenarbeiten, anders geht es nicht.“ Ab 15 Uhr wird ab heute um Punkte gekämpft. Klarer Favorit bei der männlichen U18 ist der Aichacher Alexander Leischner, der schon bei den Erwachsenen triumphierte.

Bei der U18 ist Jonas Mika vom TC Motzenhofen an eins gesetzt. Die Finalspiele am Sonntag beginnen um 8.30 Uhr und enden gegen 17 Uhr. Dann soll auch die Siegerehrung über die Bühne gehen, auf der Preise unter allen Teilnehmern verlost werden. Alle aktuellen Ergebnisse sowie Änderungen im Spielplan können auf der Internetseite mybigpoint.tennis.de eingesehen werden. (sry-)

