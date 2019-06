vor 3 Min.

Nachwuchs schießt in Dasing Tore wie am Fließband

Bei den Dasinger Turniertagen werden insgesamt 315 Treffer notiert. Auch der Gastgeber darf sich über einen Erfolg freuen. Ein Profi des FC Augsburg steht besonders hoch im Kurs.

Von Reinhold Rummel

Es ist seit Jahren ein Höhepunkt im Jugend-Fußball, wenn es an Christi Himmelfahrt der Albertus-Quelle-Juniorentag auf die Dasinger Sportanlage ansteht. 52 Nachwuchsmannschaften traten in sechs verschiedenen Altersklassen an, um sich einen Turniersieg und den großen Wanderpott zu sichern.

Auch das Wetter spielte dieses Jahr mit strahlendem Sonnenschein wieder mit. Der ausrichtende TSV Dasing konnte in diesem Jahr neben Pokalen und Preisen noch eine weitere Überraschung präsentieren: FCA-Profi Marco Richter war Gast auf der Anlage und wurde natürlich von den zahlreichen Nachwuchsfußballern begeistert empfangen. Richter wirkte auch bei der Siegerehrung mit und der FCA-Profi stellte sich dann den zahlreichen Autogramm-Wünschen und ließ sich mit dem großen Wanderpokal und jeder teilnehmenden Mannschaft geduldig ablichten. So mancher Nachwuchsfußballer blickte ehrfürchtig auf den Bundesliga Profi und nahm sich danach vor, noch fleißiger zu trainieren, um sich selbst diesen Fußballtraum vielleicht einmal zu verwirklichen.

D-Junioren des FCA siegen souverän

Die F1-Junioren des FC Augsburg stellten sich in Dasing einmal mehr als talentiertestes Team vor und dominierten das Turnier. Mit 10:0 Toren marschierte der FCA ohne Mühe in die Zwischenrunde. Dort wurde der SC Oberbernbach mit 5:0 bezwungen. Im zweiten Halbfinale setzte sich der TSV Neusäß im Achtmeterschießen gegen den TSV Landsberg mit 2:1 knapp durch. Im kleinen Finale siegten die Landsberger dann gegen die Youngster aus Oberbernbach (3:2), während der FC Augsburg im Endspiel zu einem klaren 4:0-Erfolg kam. damit holte sich der FCA den Pokal, der von den Autohäusern Schwaba, Fliesen Steinhart und Farben Riegel gesponsert worden war.

Spannender verlief gings beim Pokal der F2, den Auto Lechner, Jimmy‘s Fun Park und Heizungstechnik Hammermüller gestiftet hatten, zu. Dort gelang dem SV Wulfertshausen zunächst ein hauchdünner 1:0-Halbfinalsieg über den TSV Dasing, während die SG Griesbeckerzell/Obergriesbach sich im Achtmeterschießen gegen den SC Oberbernbach mit 3:2 fürs Endspiel qualifizierte. Im kleinen Finale zogen die Dasinger mit 0:1 den Kürzeren gegen Oberbernbach und der SV Wulfertshausen unterlag ebenfalls mit 0:1 der SG Griesbeckerzell/Obergriesbach.

Göggingen gewinnt bei der D-Jugend

Beim D-Junioren-Turnier holte sich der TSV Göggingen mit einem 2:0-Finalsieg den Wanderpokal, der von Holzpellets Tremmel, Holzdesign Domuratzki und Sanitär Hafner gestiftet worden war. Gegner im Finale war der TSV Gertshofen. Der Kissinger SC konnte sich im Derby um Platz drei gegen den SV Mering mit 2:1 behaupten, während Hausherr TSV Dasing im Spiel im Platz fünf im Achtmeterschießen dem TSV Friedberg mit 0:2 unterlag.

Beim Transporte-Schmuttermair, Metallbau-Ankner und Auto-Braune-Cup der jüngsten Nachwuchsfußballer setzten sich die Bambini des ASV Dachau knapp mit 1:0 gegen den TSV Geiselbullach-Neu Esting durch. Die Dasinger G-Jugend belegte bei ihrem ersten Turnierauftritt den achten Platz nach einer 0:2-Niederlage gegen die Wanderfreunde Klingen.

Hochkarätiges E-Jugend-Turnier

Beim hochkarätig bestückten E1-Junioren-Cup, der von Poll Immobilien, Debaka Lars Köhler und PZ Planen und Zelte gestiftet wurde, musste sich der FC Augsburg im letzten Spiel zum zweiten Mal beugen. Mit 0:1 unterlag der FCA den körperlich stärkeren Nachwuchsfußballern des SC Fürstenfeldbruck in einem hochklassigen Finale. Zuvor hatte man schon mit 0:1 in der Vorrunde gegen den TSV Friedberg verloren. Dritter wurde der Kissinger SC nach einem 2:1-Sieg über den TSV Haunstetten.

Mit einer kleinen Überraschung endete der letzte Turnierentscheid auf der Dasinger Sportanlage, das Turner der E2-Jugend. Hier waren Allianz Peter Hensold, Zimmerei Andreas Fischer und Glasservice Müller die Pokalsponsoren. Hier setzte sich der TSV Dasing mit 2:1 gegen den TSV Neusäß durch. Dritter wurde der FC Laimering/Rieden mit einem 3:2-Sieg nach Achtmeterschießen gegen den Kissinger SC.

