Neu formiert und gleich erfolgreich

Die dritte Mannschaft des SC Tegernbach steigt in die Kreisliga A auf

Die neu formierte dritte Herrenmannschaft der Tegernbacher Stockschützen schaffte auf Anhieb in der Kreisliga B den Vizemeistertitel und steigt nun in die Kreisliga A auf. Im Bezirkspokal Mixed landete die Tegernbacher Vertretung auf Rang fünf der Gruppe B. Zwei weitere Turniersiege wurden in Gernlinden (Mixed) und Dasing (freies Turnier) eingefahren.

Die Dritte trat in der Meisterschaft der Kreisliga B in Pähl mit der Aufstellung Gerhard Engelmann, Dominik Eder, Blasius Lackerschmid und Albrecht Kahn an. Gleich im ersten Spiel musste man sich gegen den SC Schöngeising II geschlagen geben, aber im folgenden „Aussetzer“ sammelte sich das Team und besiegte danach den Eichenauer SV, TSV Moorenweis III und SC Schöffelding II. Gegen den TSV Utting II und TSV Perchting-Hadorf gab’s zwei Unentschieden, aber der SSV Dünzelbach II und TSV Gilching-Argelsried wurden wieder geschlagen. Der Niederlage gegen den TSV Gernlinden folgte in der letzten Partie ein Sieg gegen den SV Apfeldorf II.

Damit standen für den SC Tegernbach 14:6 Punkte und eine Stocknote von 1,194 zu Buche. Dies bedeutete für die Herren III den „Vize-Titel“ und den Aufstieg in die A-Klasse hinter dem punktgleichen Turniersieger TSV Gilching-Argelsried (Stocknote 1,554) und vor dem SSV Dünzelbach II (12:8 Punkte).

Mit diesem Erfolg sind in der Sommersaison 2019 alle drei Herrenmannschaften des SC Tegernbach aufgestiegen.

Beim Bezirkspokal Mixed auf den Bahnen des TSV Kühbach vertraten Lis Wagner, Irmi Heiß, Martin Kurz und Stefan Wagner die Farben des SC Tegernbach. In der stark besetzten Gruppe B gelang zum Auftakt ein Unentschieden gegen den TSV Kühbach II und Siege gegen den ESC Weißenhorn und EC Osterreinen. Danach unterlag man aber dem VfB Oberndorf, ESV Wörthsee und TSV Schondorf und mit zwei Unentschieden gegen den TSV Pähl und FSV Eching II standen abschließend 7:9 Punkte und der fünfte Rang in der Gruppe zu Buche.

Irmi Heiß, Annika Benz, Markus Wagner und Enrico Peiker traten als neu formiertes Mixed-Team beim Freundschaftsturnier in Gernlinden an. In den insgesamt sechs Begegnungen wurden fünf Siege und eine Niederlage erzielt, sodass am Ende 10:2 Punkte zu Buche standen. Aufgrund der Stocknote von 1,780 setzte man sich hauchdünn gegen den punktgleichen SV Pfaffenhofen (Stocknote 1,776) durch.

Der TSV Dasing hatte zu einem freien Turnier, bei dem die Aufstellung mit Damen und Herren beliebig kombiniert werden kann, eingeladen. Tegernbach startete mit Lissi Kurz, Martin Kurz, Enrico Peiker und Hermann Engelmann. Bei nur einer Niederlage wurde mit 14:2 Punkten und der Stocknote von 2,471 der Turniersieg herausgespielt. (HJ)

