Niederlage trübt die Stimmung nicht Lokalsport

Der TSC Mering ist beim Bayernliga-Meister TSV Westendorf II chancenlos. Dennoch wird das Team gelobt. Einer übersteht die Saison ungeschlagen.

Von Matthias Biallowons

Die Meringer Ringer verloren ihren letzten Kampf der Saison 2018 beim Spitzenreiter aus Westendorf deutlich mit 7:25.

Sportlich gesehen hatte der letzten Kampf der Saison 2018 für den TSC Mering kaum Wert gehabt. Der dritte Rang war dem TSC nicht mehr zu nehmen, ein Sieg beim Meister Westendorf wäre eine faustdicke Überraschung gewesen. „Damit durften wir nicht rechnen. Wir mussten uns einfach gut verkaufen und den Fans zeigen, dass wir uns niemals geschlagen geben“, betonte TSC-Sportwart Peter Tränkl.

Gastgeber ist zu stark

Damit sollte er recht behalten, sein Team konnte nur drei Kämpfe für sich entscheiden. Die Hausherren wollten sich im letzten Kampf vor heimischer Kulisse keine Blöße geben. Im Fliegengewicht war der TSC unbesetzt (Stand 4:0 für Westendorf II). Einen ordentlichen Kampf zeigte Luca Gelb im Schwergewicht, konnte die hohe Niederlage gegen Patrick Riedler am Ende nicht verhindern (Stand 8:0). Ebenfalls einen „Vierer“ musste Kilian Krupna bis 61 Kilo im freien Stil abgeben. Nach 25 Sekunden lag er gegen Edris Dazeli auf den Schultern (Stand 12:0). Seine weiße Weste behielt Zsolt Dajka bis 98 Kilo griechisch-römisch. Der Ungar machte mit Matthias Kohler noch vor der Pause kurzen Prozess, indem er ihn nach allen Regeln der Kunst auspunktete. Dajka feierte seinen 13. Sieg in dieser Saison (Stand 12:4).

Einen weiteren Schritt machte auch Lennart Bieringer bis 66 Kilo. Im klassischen Stil besiegte er den bundesligaerprobten Markus Stechele mit 3:2 (Stand 12:5). Ein Duell zweier Spitzenringer sahen die Zuschauer bis 86 Kilo Freistil. Merings Bartosz Sofinski hatte es mir Steve Masuch aus der Bundesliga zu tun, dem er verdient unterlag (Stand 15:5). Ebenfalls schwer hatte es Moritz Zeitler bis 71 Kilo im freien Stil. Nur mit großem Aufwand konnte er die hohe Niederlage gegen Nasrat Nasratzada verhindern (Stand 18:5).

Verdienter Sieg von Niklas Guha

Einen, vor allem wegen der Stärke am Boden, verdienten Sieg brachte Niklas Guha gegen Philipp Reiner über die Zeit. Der Greco-Spezialist ist dieses Jahr der beste Punktesammler des TSC und musste sich nur einmal gegen Bundesligagröße Michael Heiß geschlagen geben (Stand 18:7). Einen undankbaren Job hatte Nico Winter in dieser Saison. Häufig musste er sich für sein Team in ungewohnten Klassen opfern. Gegen Michael Fichtl bis 75 Kilo griechisch-römisch unterlag er nach guten Kampf mit 0:8 (Stand 21:7). Auch sein Teamkamerad Benedikt Rieger musste immer wieder „in den sauren Apfel beißen“. Auch dieses Mal hatte er mit Matthias Einsle bis 75 Kilo Freistil einen der stärksten Westendorfer erwischt und unterlag klar (Stand 25:7). Trotz der Niederlage gab sich TSC-Vize Korbinian Krupna mit der Saison zufrieden: „Das junge Team macht große Freude. Wir haben uns gut verkauft. Vor allem auch in den verlorenen Begegnungen haben wir gezeigt, dass wir uns für unsere Fans zerreißen. Ich bin alle Unterstützern des TSC sehr dankbar“. Der TSC hat jetzt drei Wochen Pause, ehe es mit der Vorbereitung für die Einzelmeisterschaften losgeht. „Darauf freue ich mich schon“, so Krupna.

