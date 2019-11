vor 4 Min.

Niederlage und Pflichtsieg für Friedberg

Friedbergs Bayernliga-Team unterliegt Schwabing glatt und hält sich dann am bayerischen Nachwuchsteam mit 3:0 schadlos.

Von Kerstin Reinhart

Ein Sieg und eine Niederlage lautet die Bilanz der Bayernliga-Mannschaft des TSV Friedberg nach dem ersten Doppelspieltag der Saison.

Lange Gesichter gab es am Samstagabend in der TSV-Halle nach dem letzten Ball, der zum 23:25 und damit zur 0:3-Niederlage gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter aus Schwabing auf den Boden fiel. In vielen Phasen des Spiels hatte man gut mitgehalten und im dritten Satz lange in Führung gelegen, aber dann durch eine Vielzahl individueller Fehler das Spiel aus der Hand gegeben.

Aufholjagd ist nicht erfolgreich

Schon im ersten Satz hatte die Mannschaft von Coach Hannes Müllegger nach einer kämpferischen Aufholjagd den Satzgewinn vor Augen. Musste aber diesen letztendlich durch eine starke Aufschlagserie der Schwabinger knapp mit 22:25 abgeben. In der Analyse des Spiels zeigte sich Coach Müllegger enttäuscht von der inkonstanten Leistung seines Teams, verwies aber gleichzeitig auf das noch vorhanden Entwicklungspotenzial seiner jungen Mannschaft. Es fehlt noch etwas, um deren Leistungsvermögen konstant und in kritischen Situationen abrufen zu können.

Nur in einem Satz geschwächelt

Aufgrund der Niederlage gegen Schwabing musste gegen die Talente vom Volleyball-Internat VCO München unbedingt ein Sieg her. Der erste Satz wurde souverän mit 25:19 gewonnen. Im zweiten Satz hatte der TSV – wie so oft in der bisherigen Saison – Probleme, konstant seine Leistung abzurufen. Nachdem man schon 12:19 zurücklag, wurde der Satz noch knapp mit 25:23 gewonnen. Im dritten Satz ließen dann die Männer im Spielführer Johannes Fröhlich nichts mehr anbrennen und gewannen diesen souverän mit 25:19.

