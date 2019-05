vor 18 Min.

Noah Thurner aus Friedberg feiert Premiere in Kairo

Das Talent vom TC Friedberg ergattert bei Turnieren in Kairo und im slowakischen Piestany seine ersten Punkte für die ITF-Weltrangliste.

Von Peter Kleist

Ziemlich unterwegs ist dieser Tage Noah Thurner, eines der großen Tennistalente des TC Friedberg. Der 19-Jährige startete in den letzten Wochen bei zwei mit jeweils 15000 US-Dollar dotierten IFT-Turnieren im ägyptischen Kairo und in Piestany in der Slowakei. Und dort holte sich der Friedberger dann auch seine ersten Punkte für die ITF-Weltrangliste.

Gescheitert am späteren Sieger

In der Slowakei musste Noah Thurner durch die Mühlen der Qualifikation. In der ersten Runde setzte er sich dabei gegen den Ungar Martin Zeljena mit 6:3 und 6:4, mit einem 6:2 und 7:6 gegen den Schweizer Brian Bencic machte der Friedberger dann den Einzug ins Hauptfeld perfekt. In der ersten Runde des Hauptfelds traf Noah Thurner dann auf Pater Vajda aus der Slowakei, gegen den sich ein spannendes Match entwickelte. Thurner gewann den ersten Satz mit 6:0, musste den zweiten dann mit 3:6 abgeben, ehe er sich in einem packenden dritten Satz letztlich mit 7:6 im Tiebreak durchsetzte. Damit hatte sich der junge TCF-Spieler auch sechs Weltranglistenpunkte erkämpft.

Die Auslosung aber hatte es nicht gut mit Thurner gemeint, denn schon in Runde zwei traf er auf den Russen Artem Dubrivnyy, der in diesem Turnier an Position zwei gesetzt war und aufgrund der Tatsache, dass die Nummer eins passen musste, als Top-Favorit galt. Thurner zeigte aber keine Furcht, und schien nach dem ersten Satz, den er mit 6:3 gewann, einer Sensation nahe zu kommen. Doch dann drehte der Favorit aus Russland auf und gewann die beiden nächsten Sätze klar mit 6:0 und 6:0. Thurner konnte sich mit den Weltranglistenpunkten und der Tatsache trösten, dass er gegen den späteren Sieger ausgeschieden war. Dubrivnyy setzte sich schließlich im Finale gegen Raphael Baltensperger aus der Schweiz mit 3:6, 6:3 und 6:2 durch.

Auch in Kairo die Qualifikation überstanden

Bereits eine Woche zuvor holte Noah Thurner in Kairo seine ersten Weltranglistenpunkte. Auch in Ägyptens Hauptstadt musste er in die Qualifikation und zog nach Siegen gegen den Polen Michal Skonieczny (6:3, 6:3) und den Letten Arturs Lazdins (7:6 und 6:4) ins Hauptfeld ein, was ihm zwei Punkte einbrachte. Dort traf er in der ersten Runde auf den Schweizer Adam Moundir, dem er sich jedoch klar mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben musste. Moundir kam bis ins Halbfinale und scheiterte dort am späteren Sieger Albert Alcaraz Ivorra aus Spanien. Allerdings durfte er sich dennoch freuen: Er erhielt in Ägypten damit die ersten ITF-Weltranglistenpunkte seiner Karriere.

In Kairo war auch Noahs Bruder Dean Thurner mit von der Partie. Der unterlag in der ersten Quali.-Runde dem Ägypter Aly Shokeir mit 1:6 und 1:6.

