Noch ein Kraftakt, dann geht’s in die Pause Lokalsport

Die Bayernliga–Damen des TSV Friedberg absolvieren einen Doppelspieltag. Auch der TSV II muss ran

Von Kerstin Reinhart

Ein letzter Kraftakt steht der ersten Damenmannschaft des TSV Friedberg am Wochenende noch bevor, ehe sie in die Weihnachtspause gehen können. Zudem sind die Herren II, III und IV im Einsatz.

TSV-Damen Es wird nicht nur ein kräftezehrender, sondern auch im Hinblick auf die Ausgangssituation für die Rückrunde wegweisender Doppelspieltag. Wichtig wäre es, aus den beiden Begegnungen wenigstens einen Punkt erringen zu können. Die größeren Chancen – glaubt man der Tabelle – hat man beim Samstagsmatch gegen den FC Kleinaitingen. Der Aufsteiger ist ein bekannter und gern gesehener Gast in Friedberg, nicht zuletzt, weil Herren-I-Spieler Fabian Gumpp beim FCK als Trainer an der Seitenlinie stehen wird.

Personelle Sorgen

Auf Friedberger Seite gibt es auch an diesem Wochenende personelle Einbußen. Zwar ist Ramona Bullemer wieder auf dem Wege der Besserung, dafür werden aber neben Yvonne Gorsky diesmal Tereza Náglová und Sarah Michler fehlen. Ob dies Auswirkungen auf die Schlagkräftigkeit des TSV haben wird, muss sich zeigen. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der Rothenberghalle. Und gleich am Sonntag um 15 Uhr in gleicher Halle geht es weiter gegen den momentanen Tabellenzweiten, die FTM Schwabing.

Die Münchner haben zwar keine ganz weiße Weste mehr, aber bisher lediglich gegen ihre direkten Nachbarn und die eigene Zweite Federn lassen müssen. „Wir rechnen uns in diesem Spiel keine wirklichen Chancen aus. Wenn es uns aber gelingt an unsere Leistung anzuknüpfen, können wir Schwabing wenigstens ein bisschen ärgern“, so Trainer Adrian Lauer über die Ziele fürs Wochenende.

Als Vorprogramm wird am Sonntag noch die zweite Herrenmannschaft gegen den MTV München II antreten dürfen.

Herren II wollen nächsten Sieg

TSV-Herren Die zweite Friedberger Herrenmannschaft spielt am kommenden Sonntag um 12 Uhr in der Rothenberghalle gegen die Reserve des MTV München. Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer aus Türkheim will der TSV II nun auch gegen den MTV München II drei wichtige Punkte holen. Allerdings muss das Team um Kapitän Fröhlich wieder ohne Trainer antreten. So wird das Erfolgs-Ersatztrainergespann Wörner/Strempel das Zepter in die Handnehmen. Trainer Müllegger erhofft sich nach der grandiosen Vorstellung am vergangenen Spieltag ein klares Ergebnis und eine spielerische Leistung, die an das vergangene Auswärtsspiel anknüpft.

Und auch die beiden anderen Herrenteams sind noch einmal vor dem Jahreswechsel gefordert. In Weißenhorn geht es für die Dritte gegen den örtlichen TSV und den TV Weitnau. Die erste Partie startet am Samstag um 14.30 Uhr. Zur gleichen Zeit beginnt in Hochzoll die Begegnung Friedberg IV gegen Hochzoll IV und im Anschluss TSV IV gegen den TSV Nördlingen II. Die Mannen von Trainer Hannes Steffan könnten sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze katapultieren.

