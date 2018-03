13.03.2018

Nur das Ergebnis passt diesmal Lokalsport

Fußball: Dabestani ist nicht ganz zufrieden

Das Frühjahr ist die Zeit der Testspiele – auch die beiden Friedberger Teams TSV und Sportfreunde waren im Einsatz.

Erfreulich war für Friedbergs Trainer Ali Dabestani beim zweiten Test am Wochenende nur das Ergebnis. „Das mag nach einem 6:1 komisch klingen, aber mit der Leistung war ich nicht ganz einverstanden“, meinte er. Vor allem am Anfang tat sich der TSV schwer, um in die Gänge zu kommen. „Wir waren sehr schlafmützig und hätten uns nicht wundern dürfen, wenn wir mit 0:2 in Rückstand geraten wären“, so der TSV-Coach. Man investiere viel in die Vorbereitung und so gesehen hätte er auch eine andere Einstellung erwartet, merkte Dabestani an. Nach der Pause wurde das Friedberger Spiel dann auch besser, wobei Thierhaupten die Friedberger auch nicht mehr in Schwierigkeiten brachte. Marcel Pietruska (31., 87., 89. Minute), Simon Winter (27.), Michael Pfeifer (37.) und Vedad Salihovic (64.) waren die TSV-Torschützen. (pkl)

Trotz gefühlter 70 Prozent Ballbesitz konnten sich die Friedberger in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Torchance herausspielen. Das kommentierte Sportfreunde-Trainer Wolfgang Marzini dann auch treffend: „Die Winterpause war zu lang“. Auch im zweiten Spielabschnitt war das Spiel der Friedberger nicht zielführender. Im Gegenteil. Bei einem Missverständnis zwischen Lucas Schmid und Marcus Steinberger kam Abdoulie Makalo an dem Ball und schloss ein Solo zum 1:0 für die Platzherren ab (60.). Friedbergs Bemühungen wurden dann doch noch belohnt: In der 75. Minute traf Alexander Demel auf Zuspiel von Michael Antony zum verdienten 1:1-Endstand. (FSE)

Ergebnisse SF Bachern – SSV Alsmoos/Petersdorf 0:6; TSV Königsbrunn – SV Ottmaring 3:4 (Tore für den SVO: Jürgen Ankner/2, Christoph Müller, Florian Schmieder).

