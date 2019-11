vor 10 Min.

Nur ein Punkt für die Herren II

Die übrigen Mannschaften des Kissinger SC sind dafür siegreich

Von Johann Hamberger

Die Herren II des Kissinger SC mussten sich bei zwei Punktspielen mit nur einem Unentschieden begnügen, während die Herren I und die Herren IV klar gewinnen konnten.

Das Team der Kissinger Herren I musste im Spiel gegen den VfL Günzburg erneut auf Florian Schneider, Andreas Riemer und Olaf Nilson verzichten. Dafür sprangen Gerhard Grübl, Hans Albrecht und Nachwuchsspieler David Galbas ein.

In den Doppeln brachten Gräbner/Fuchs und Grübl/Galbas die Hausherren 2:1 in Führung. Thomas Gräbner baute den Vorsprung zwar aus, aber in Folge unterlagen Peter Fuchs, Gerald Spengler und Gerhard Grübl zum zwischenzeitlichen 3:4. Doch Hans Albrecht und David Galbas schafften mit zwei knappen Fünf-Satz-Siegen die Wende zum 5:4. Bis auf Gräbner, der einen souveränen Drei-Satz-Sieg landete, holten Fuchs, Spengler und Grübl jeweils in hart umkämpften fünf Sätzen die wichtigen Punkte zum umjubelten 9:4-Gesamtsieg. Mit diesem Erfolg festigt Kissing I zweiten Rang in der Bezirksliga Süd (12:2 Punkte) und kann dem nächsten Spiel beim TSV Bobingen am 29. November gelassen entgegensehen.

Die Herren II hatten zwei Spiele kurz hintereinander zu bestreiten und mussten erneut auf Jochen Heinrich und Günter Schnepp verzichten. Gegen den TSV Haunstetten brachten Grübl/Lindner und Galbas/Felgenhauer die Hausherren 2:1 in Führung, doch Gerhard Grübl, Max Lindner und Hans Albrecht unterlagen zum 2:4-Zwischenstand. Peter Pemsl, David Galbas und Jörg Felgenhauer stellten mit ihren Siegen wieder auf 5:4 für Kissing. Auch die zweite Einzelrunde war ausgeglichen: Siegen von Albrecht, Galbas und Felgenhauer standen Niederlagen von Grübl, Lindner und Pemsl gegenüber, so dass es zum Entscheidungsdoppel kam. Hier verloren Grübl/Lindner hauchdünn mit 11:13 im fünften Satz. So stand ein 8:8-Uentschieden zu Buche, bei dem für die Kissinger sicher mehr drin gewesen wäre.

Auch im zweiten Spiel ging man fast mit derselben Aufstellung beim SSV Anhausen an den Start, lediglich Christoph Braitmayer war für David Galbas dabei. Erneut brachten Grübl/Lindner und Braitmayer/Felgenhauer den KSC mit 2:1 in Führung und nach Punkteteilung im vorderen Paarkreuz (Sieg Grübl, Niederlage Lindner) stand es 3:2. Es folgten drei Niederlagen von Pemsl, Albrecht und Felgenhauer und erst Braitmayer konnte diese Serie der Gastgeber stoppen. In der zweiten Einzelrunde lief es dann überhaupt nicht und nach vier weiteren Niederlagen war das klare 4:9 besiegelt. In der Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd hat die zweite KSC-TT-Herrenvertretung nach dem Abschluss seiner Vorrundenspiele 13:5 Punkte und kann aufgrund der Ausfallsituationen damit eigentlich zufrieden sein.

Beim klaren 9:0-Sieg der Herren IV gegen Tabellenschlusslicht SV Ottmaring II waren Norbert Harnohs, Nachwuchsspieler Johannes Bing, Edgar Ossner und Mannschaftsführer Roland Nosky hoch überlegen. Spannender wird es sicher am Donnerstag, 21. November, gegen Bobingen IV werden.

