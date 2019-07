vor 38 Min.

Nur ein Team schafft es ganz nach oben

Beim Gau-Mannschaftswettkampf in Mering erzielen die Sportlerinnen des TSV Friedberg eher durchwachsene Ergebnisse. Wie der Wettkampf abläuft.

Von Werner Miller

Gleich mit sechs Mannschaften aus dem Nachwuchsbereich traten die Friedberger Turnerinnen zum Gau-Mannschaftswettkampf in der Eduard Ettensperger Halle in Mering an. Doch nur eine Mannschaft durfte sich über einen Treppchenplatz freuen, dafür stand diese aber ganz oben.

Bei den Achtjährigen im W23 gewannen die Mädchen mit drei Punkten Vorsprung und nahmen stolz ihre Pokale entgegen. Herausragend geturnt haben Pauline Linzenkirchner, Johanna Tobé und Emily Werner, unterstützt von Lilli Tamms.

So gesehen waren die weiteren Ergebnisse eher durchwachsen, denn einige Erwartungen, die an die Turnerinnen des TSV Friedberg gestellt worden waren, konnten nicht erfüllt werden. Nun rätselt das Friedberger Trainerteam, wie die sonst so erfolgsverwöhnten Turnerinnen wieder auf die Erfolgsschiene gebracht werden können.

Sowohl die Mannschaft der Siebenjährigen im W22 als auch die zweite Mannschaft der Neunjährigen im W24 bildeten das Schlusslicht. Die erste Mannschaft im W24 schaffte es nur auf den fünften Platz, trotz sehr guter Einzelleistungen von Sophie Sommer und Emma Hitzler.

Auch die beiden Teams mit den etwas älteren Turnerinnen konnten keinen der erhofften Podestplätze erklimmen. So musste die Mannschaft im W26 ohne Streichwertung an den Start gehen, da eine Turnerin kurzfristig erkrankt war. Trotz sehr guter Leistungen von Lena Kramer und Jessica Rollheiser reichte es am Ende nur für den undankbaren vierten Platz. Das gleiche Schicksal erlitten auch die Friedberger Mädchen im W27. Auch für sie sprang am Ende nur der vierte Platz heraus, trotz eines relativ guten Wettkampfs aller fünf Turnerinnen. Da überzeugte vor allem Maimuna Secka durch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Einzelwettkampf im Mai. Gemessen an den Leistungen der anderen Vereine des Turngaus Augsburg seien die Ergebnisse für die Friedberger Turnerinnen eine kleine Scharte, heißt es im Verein. Die gelte es nun auszuwetzen.

